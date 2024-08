Mauricio Umansky planscht mit Freundin Nikita Kahn im Meer

Er lässt es sich gut gehen: Mauricio Umansky (54) verbringt aktuell seine Zeit am Strand von Mandarina in Mexiko. Dabei ist der Immobilienmakler natürlich nicht allein. Seine neue Flamme Nikita Kahn ist auch mit am Start. Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen den Immobilienmakler und seine Partnerin bei einem kurzen Spaziergang am Strand. Sie schauen sich das Wasser an, bevor sie ihre Klamotten ablegen und sich in Bikini und Badehose in die Wellen trauen. Im kühlen Nass können sie die Finger nicht voneinander lassen und lassen sich eng umschlungen von den tosenden Wellen treiben.

Das ist nicht das erste Mal, dass die beiden gemeinsam Urlaub machen. Erst im vergangenen Monat wurden die beiden Turteltauben zusammen in Griechenland entdeckt. Auch damals zeigten Schnappschüsse die beiden am Strand in ganz ähnlicher Pose: Arm in Arm stehen sie am Strand und blicken auf die Wellen. Wie Augenzeugen damals dem gleichen Magazin gegenüber berichteten, seien zwischen der Filmproduzentin und dem Unternehmer sogar einige Küsse gefallen, während sie zum Strandklub gelaufen sind.

Die Liebelei zwischen Mauricio und Nikita ist noch ganz frisch. Nach der Trennung von seiner Frau im vergangenen Jahr war es um den Makler lange still gewesen. Erst Anfang Juli zeigten die beiden sich erstmals öffentlich. Seine Ex Kyle Richards (55) soll das Ganze nicht so leicht wegstecken. Ein Insider hatte gegenüber Us Weekly verraten: "Kyle lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen, aber es brennt natürlich ein wenig, wenn sie von Mauricio und einer Neuen hört." Dennoch sollen beide Parteien darauf bedacht sein, den Frieden in der Familie zu wahren.

Getty Images Mauricio Umansky, Unternehmer

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky im Oktober 2018

