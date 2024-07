Mauricio Umansky und Nikita Kahn turteln in Griechenland!

Gerade erst wurde Mauricio Umansky (54) mit einer neuen Frau an seiner Seite erwischt. Nun ist klar, dass es sich dabei um Nikita Kahn handelt. Gemeinsam mit der Nachwuchsschauspielerin urlaubt der Immobilienmakler gerade auf Mykonos. Fotos, die TMZ vorliegen, zeigen die beiden Stars, wie sie Händchen haltend zu einem Beach Klub laufen. Auf einem anderen Schnappschuss steht das Pärchen Arm in Arm am Strand und blickt auf die Wellen. Laut Augenzeugen soll auch der ein oder andere Kuss zwischen dem Unternehmer und der "Crescent City"-Darstellerin gefallen sein.

Vor Nikita war Kyle Richards (55) die Frau an der Seite des 54-Jährigen. Mit der Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin war er sogar ganze 27 Jahre verheiratet. Trotz der Trennung im vergangenen Jahr denkt der gebürtige Mexikaner glücklich an ihre gemeinsame Zeit zurück. "Ich würde [meine Ehe] für nichts auf der Welt eintauschen wollen. Sie war die beste. Sie war unglaublich. Sie war ein Erfolg. Und jetzt ist es an der Zeit, etwas anderes zu tun, und wir werden sehen, was die Zukunft bringt", gestand er gegenüber USA Today.

Zusammen sind Kyle und Mauricio Eltern von drei gemeinsamen Töchtern. Auch wegen der Kinder legen die beiden TV-Stars Wert darauf, ein gutes Verhältnis zueinander zu bewahren. Im Interview mit ET verriet die 55-Jährige, dass sie ähnlich positiv gestimmt sei wie ihr Ex: "Es ist im Moment eine schwierige Zeit, aber wir sind sehr freundschaftlich zueinander."

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky

Getty Images Kyle Richards, TV-Bekanntheit

