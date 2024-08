Prinzessin Kate tobt mit den Kids auf Spielzeugwaffen-Event

Prinzessin Kate (42) hatte am Wochenende wohl mächtig Spaß mit ihren drei Kindern Prinz Louis (6), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz George (11). Gemeinsam besuchten die britischen Royals das The Gone Wild Festival in Holkham Hall. Bei diesem handelt es sich um ein Familien Event, auf dem es unter anderem auch um Spielzeugwaffen, sogenannte Nerfguns, und Rauchbomben geht. Wie die Veranstalterin Georgina Barron gegenüber The Sun verrät, soll Kate währenddessen "ein Plastikgewehr gegriffen haben, herumgerannt sein und sich eine Schlammschlacht mit ihren Kindern geliefert haben."

Vor allem der kleine Louis soll die Anwesenden mit seiner frechen und witzigen Art ziemlich belustigt haben. Georgina erinnert sich, dass er gerufen habe: "Alles oder nichts, los geht's!" Da die Familie um Privatsphäre gebeten hatte, wurden keine Fotos des spaßigen Wettstreits geschossen. Laut der Eventplanerin war es der britischen Royal besonders wichtig, ihrem Nachwuchs einen "entspannten Familientag zu ermöglichen, wie bei jeder anderen normalen Familie auch."

Dass Kate Wert darauf lege, so häufig wie möglich gemeinsame Zeit mit ihrem Ehemann Prinz William (42) und ihren drei Kindern zu verbringen, erklärte BBC-Korrespondetin Jennie Bond in einem Interview mit OK: "Ich bin sicher, dass der Krebs Catherine dazu gebracht hat, ihr Leben und ihre Prioritäten zu überdenken. Ihre Prioritäten werden noch mehr bei ihrer Familie, ihrem Mann und ihren Kindern liegen." Im März 2024 machte die 42-Jährige publik, dass sie an Krebs erkrankt sei, und zog sich seither aus der Öffentlichkeit zurück.

Getty Images Prinzessin Kate mit Prinz Louis beim Platinjubiläum von Queen Elizabeth II.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kids George, Louis und Charlotte

