So fleißig: Katy Perrys Tochter hilft beim Albensignieren

Katy Perry (39) ist nicht nur einer der beliebtesten Popstars der Welt, sondern sie ist auch noch die Mama der kleinen Daisy Dove Bloom (3). Die Sängerin und ihr Mann Orlando Bloom (47) halten den Sprössling eigentlich fern vom Rampenlicht, weswegen sie auch keine Fotos ihrer Tochter postet. Doch jetzt taucht auf Katys TikTok ein superniedliches Video des Mutter-Tochter-Gespanns auf: In dem Clip sitzt die "Firework"-Interpretin an einem Tisch, während sie die Schallplattenhüllen ihres noch unveröffentlichten Albums "143" signiert. Neben ihr sitzt Daisy, die ebenfalls einen Marker in der Hand hält und fröhlich ihre Unterschrift neben die ihrer Mama setzt. Dabei sieht man Daisy selbst nicht, nur ihre kleinen Hände. "Das kleinste Mitglied des Teams KP hat darauf bestanden, mitzuhelfen. Vielleicht bekommen ein paar von euch exklusive 'DD'-Alben, ihr Glücklichen", schreibt Katy zum Video.

Die Fans der Sängerin freuen sich extrem über Daisys kleinen Auftritt und sind ganz entzückt von ihrer pflichtbewussten Kritzelei. "Oh mein Gott, die zukünftige Prinzessin der Popmusik gibt ihre ersten Autogramme", schwärmt ein User in den Kommentaren, während andere meinen: "Jetzt hast du mich überzeugt, noch eine weitere Platte zu bestellen! Ich bete, dass ich eine mit Daisys Unterschrift bekomme!", "Daisy trainiert jetzt schon, um später Superstar zu werden." und "Das ist so süß! Wir lieben dich, Daisy!" Die Verbindung zwischen Katy und Daisy ist sehr stark. Das beweist die Sängerin auch mit ihrer neuen Single "Lifetimes". "'Lifetimes' ist ein Song, den ich inspiriert von meiner Tochter geschrieben habe", offenbart sie zu Gast bei "The One Show". Jeden Abend frage sie die Kleine, ob sie in jedem Leben zueinanderfinden würden, woraufhin Daisy immer mit "Ja" antworte.

Obwohl die Vorbereitungen zu Katys neuem Album in vollem Gange sind, hat sich die Sängerin in den vergangenen Wochen einen schönen Urlaub gegönnt. Zusammen mit ihrem Lover und der kleinen Daisy ging es nach Europa, wo die Familie viel Zeit am Meer verbrachte. Doch nur am Strand herumzulungern, hat der Sängerin anscheinend nicht ausgereicht: Sie brauchte Adrenalin. In Aufnahmen auf ihrem Social-Media-Account sieht man sie Hand in Hand mit ihrem Ehemann aus einem Helikopter springen! Mit einem riesigen Platscher landeten die beiden nur Sekunden später im kühlen Nass.

Agence / Bestimage Katy Perry und ihre Tochter im Juli 2024

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom im August 2024

