Katy Perry und Orlando Bloom wagen Helikoptersprung ins Meer

Katy Perry (39) und Orlando Bloom (47) haben sich auf Sardinien einem waghalsigen Abenteuer gestellt, als sie zusammen aus einem Helikopter ins Meer sprangen. Auf Instagram teilt die Sängerin ein Video ihres Adrenalinkicks an der Küste der italienischen Insel. Darin sieht man, wie der Filmstar seine Liebste offenbar ermutigt und einen Countdown anstimmt, bevor sie sich gemeinsam, Hand in Hand, in die Tiefe stürzen. Zwei weitere epische Bilder dokumentieren ebenfalls den Sprung — eines zeigt das Paar aus der Nähe, während das andere aus der Ferne festhält, wie sie sich beim Sprung loslassen und kurz davor sind, in die Wellen einzutauchen.

Der Helikopter war zwar nicht allzu hoch in der Luft, dennoch war der Sprung aus etwa sechs Metern Höhe wohl ein wahrhaftiger Adrenalinkick. Katy nutzt die Gelegenheit, um ihren neuen Song "Lifetimes" zu promoten und zeitgleich dem Schauspieler ein paar süße Zeilen zu widmen, indem sie in der Bildunterschrift den Song zitiert: "Wie die Sterne am Himmel, werden du und ich uns finden. In jedem einzelnen Leben."

Orlando und Katy verbringen ihre Zeit auf Sardinien in illustrer Gesellschaft: Der Milliardär Jeff Bezos (60) und seine Verlobte Lauren Sánchez (54) sind ebenfalls dabei, wie TMZ berichtet. Bereits in der vergangenen Woche wagten die Urlauber ein waghalsiges Manöver, als sie Fallschirm sprangen – dabei soll die Nachrichtensprecherin am Steuer des Helikopters gesessen haben. Auch bei diesem Sprung scheint das vermögende Ehepaar nicht weit zu sein, denn Jeffs Jacht ist im Hintergrund von Katy und Orlandos Clip zu sehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeff Bezos und Lauren Sánchez

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Katy und Orlandos Aktion? Ich finde das total cool! Na ja, nicht so spannend, so hoch war es ja nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de