Vor Event: Robert Irwin erlitt einen bizarren Krokodilunfall

Am Sonntagabend erschien Robert Irwin (20) bei den Logie Awards in Sydney. Doch nur wenige Stunden vor seinem Auftritt erlebte der Naturschützer eine Nahtoderfahrung. In einem Gespräch auf dem roten Teppich mit The Star verriet der Sohn vom "Crocodile Hunter"-Star Steve Irwin (✝44), was ihm widerfahren war. "Ich komme gerade vom Krokodilfang im Norden", erklärte er und führte lässig fort: "Ich wurde gerade mit dem Kopf gegen einen Baum geschlagen." Zu dem Vorfall kam es, als er "auf dem Kopf eines Krokodils" stand. Trotz des unlängst durchlebten Unfalls sei er jedoch glücklich gewesen, das Event zu besuchen: "Aber jetzt bin ich hier, ich bin aufgeregt und mit meiner besten Freundin hier, was großartig ist."

Bei seiner "besten Freundin" handelte es sich um die australische Komikerin Julia Morris. Die 56-Jährige war die offizielle Begleitung von Robert – doch er hatte noch eine weitere Unterstützerin an seiner Seite, wie DailyMail berichtet. Es handelte sich angeblich um Kate Berry. Diese soll genau wie der 20-Jährige als Tierfotografin in einem australischen Zoo arbeiten. Hinter den Kulissen der Veranstaltung wich die junge Dame ihm wohl nicht von der Seite. Die zwei wurden außerdem wenige Tage zuvor am Flughafen in Sydney gesichtet, wo sie augenscheinlich nicht erkannt werden wollten: Sie trugen beide eine Kappe und einen Mund-Nasen-Schutz.

Erst im Februar trennte Robert sich von seiner Partnerin Rorie Buckey (20). Auf Instagram erklärte der Australier damals: "Wir wollten mitteilen, dass wir uns entschlossen haben, getrennte Wege zu gehen." Doch die beiden verstehen sich wohl trotz der Trennung noch gut, denn er führte fort: "Wir wissen die gemeinsam verbrachte Zeit sehr zu schätzen und wünschen uns einander nur das Beste für die Zukunft." Die Gründe gaben Robert und Rorie bis heute nicht bekannt.

Getty Images Robert Irwin und Julia Morris im August 2024

Instagram / roriebuckey Rorie Buckey und Robert Irwin im September 2023

