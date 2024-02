Nach Verlobungsgerüchten: Robert Irwin und Rorie getrennt!

Was ist passiert? Heath Ledgers (✝28) Nichte Rorie Buckey (20) und ihr Partner Robert Irwin (20) waren rund zwei Jahre ein Paar. Der Sohn des "The Crocodile Hunter"-Stars Steve Irwin (✝44) und die Beauty wirkten auch ziemlich verliebt. So wurde erst vor wenigen Monaten spekuliert, ob die beiden sich bald verloben könnten. Doch hinter den Kulissen scheinen sie nicht ganz so glücklich gewesen zu sein, wie es nach außen wirkte: Rorie und Robert haben sich nämlich getrennt!

Das geben sie nun in einem gemeinsamen Statement auf Instagram bekannt: "Wir wollten mitteilen, dass wir uns entschlossen haben, getrennte Wege zu gehen." Es herrscht aber kein böses Blut zwischen dem einst so verliebten Pärchen. "Wir wissen die gemeinsam verbrachte Zeit sehr zu schätzen und wünschen uns einander nur das Beste für die Zukunft", heißt es weiter.

Ob die Fans von Rorie und Robert noch die genauen Gründe der Trennung erfahren werden, ist fraglich. "Wir werden uns nicht weiter dazu äußern und schätzen euren Respekt bezüglich unserer Privatsphäre", schreiben sie zudem.

Instagram / roriebuckey Rorie Buckey und Robert Irwin im September 2023

Getty Images Rorie Buckey und Robert Irwin im Juli 2023 in Sydney

Instagram / robertirwinphotography Robert Irwin im Mai 2023

