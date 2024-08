Vorband bei "Eras"-Tour: Suki Waterhouse dankt Taylor Swift

Suki Waterhouse (32) wurde am Samstag eine ganz besondere Ehre zuteil: Die Musikerin durfte als Vorband von Taylor Swift (34) im ausverkauften Londoner Wembley-Stadion auftreten. Die Britin teilt nun freudestrahlende Schnappschüsse des Abends und bedankt sich emotional bei der "Anti-Hero"-Interpretin. "Das letzte Mal, als ich in Wembley war, habe ich bei der 'Reputation'-Tour abgetanzt! Ich hätte nie gedacht, dass ich das nächste Mal hier sein würde, um für meine Lieblingskünstlerin zu eröffnen – mit meinen Freunden und meiner Familie in der Menge", schreibt sie auf Instagram und fügt ganz gerührt hinzu: "Danke Taylor, für diese einmalige Gelegenheit, in meinem geliebten London aufzutreten und für die unerschütterliche Unterstützung auf meiner eigenen Reise als Künstlerin. Du bist der größte und hellste Stern der Welt, ich liebe dich so sehr."

Taylor und Suki sind schon seit vielen Jahren befreundet. Dass die "Daisy Jones & The Six"-Darstellerin nun für die Tournee ihrer Freundin performen durfte, war einer ihrer großen Wünsche. "Es fühlt sich wie eine Ehre an, einfach zur gleichen Zeit wie Taylor zu existieren, ganz zu schweigen davon, als Opener für sie auf der größten und besten Tour aller Zeiten aufzutreten", freute sie sich vor einigen Wochen im Netz, als ihre musikalische Unterstützung bekannt wurde: "Ein Traum wird wahr, aus dem ich nie wieder aufwachen möchte. Im Wembley-Stadion in meiner Heimatstadt zu spielen!" Bei den anderen Shows in der britischen Hauptstadt sind vier weitere Künstlerinnen als Vorband neben Paramore dabei: Sofia Isella, Holly Humberstone, Maisie Peters und Raye.

Suki ist ein ganz schönes Multitalent: Sie ist bereits seit vielen Jahren als Model, Schauspielerin und Sängerin erfolgreich. In wenigen Wochen kommt ihr zweites Album "Memoir Of A Sparklemuffin" raus. Aber auch privat läuft es bei der 32-Jährigen super: Mit ihrem Partner Robert Pattinson (38) ist sie seit 2018 liiert. Im März durften die beiden ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen – ein kleines Mädchen. Bei der Geburt war der Twilight-Star natürlich dabei, wie Suki im Vogue-Interview erzählte: "Wie alle Väter war er sehr nervös, aber für jemanden, der eigentlich ein sehr ängstlicher Mensch ist, war er sehr ruhig. [Er] ist der Vater, den ich mir erhofft habe. Ich meine, ein Vater und seine Tochter? Es ist eine echte Liebesgeschichte."

Getty Images Suki Waterhouse bei einem Event im April 2024

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Met Gala 2023

