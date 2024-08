Barbara Schöneberger legt die Fans als Adele-Double rein

Wer hat denn da mal eben die gesamte Münchener Innenstadt an der Nase herumgeführt? Die Fans der Sängerin Adele Adkins (36) bewegen sich im Moment wohl besonders aufmerksam durch die bayerische Landeshauptstadt – denn irgendwo muss sich die "Hello"-Interpretin schließlich aufhalten, die für ihre Sommershow den ganzen Monat in der Stadt verbringt. Bei der eleganten Blondine, die in schwarzem Kleid, mit Sonnenbrille und Hut den Biergarten "Nürnberger Bratwurst Glöckle am Dom" besuchte, handelte es sich aber nicht um den Weltstar – sondern um die verkleidete Barbara Schöneberger (50)! Bilder, die unter anderem Bild vorliegen, enttarnen die Kultmoderatorin, die im Auftrag von "Verstehen Sie Spaß?" unterwegs war.

Während sich innerhalb von Minuten eine große Menschenmenge um den Tisch – an dem die angebliche Adele saß – drängte und direkt ihren Hit "Someone Like You" anstimmte, kam einer Dame die Situation direkt seltsam vor. "Ich dachte mir gleich, dass das nicht Adele sein kann. Und tippte auf Frau Schöneberger", beteuerte die Chefin des Lokals im Gespräch mit der Zeitschrift. Zu auffällig sei das Verhalten der Security und zu aufgesetzt der englische Akzent der Dame gewesen.

Die witzige Aktion sorgte bei einigen Anhängern des Stimmwunders wahrscheinlich für eine große Enttäuschung – vor allem angesichts der Tatsache, dass das Hotel, in dem die 36-Jährige für den gesamten August eine Suite bezogen hat, ganz in der Nähe des Biergartens liegt! Wie Mirror berichtete, nächtigt der Weltstar nämlich in der "König Maximilian I. Suite" im Rosewood Munich – einem Luxushotel mitten in der Altstadt. Allerdings bietet die Suite wohl so viel Komfort, dass die Popsängerin diese abgesehen von ihren Konzerten gar nicht verlassen muss: Für einen stolzen Preis von 30.000 Euro die Nacht kann sie sich in vier Schlafzimmern, sechs Bädern, einem Esszimmer und auf zwei privaten Terrassen ausleben.

Getty Images Barbara Schöneberger, Moderatorin

Getty Images Adele, Popstar

