Bestätigen Paul Mescal und Gracie Abrams ihre Beziehung?

Sind sie nun offiziell ein Liebespaar? Aktuell häufen sich die Spekulationen um Paul Mescal (28) und Gracie Abrams (24). Jetzt wurden die beiden schon wieder zusammen gesichtet: Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man sie gemeinsam bei einem Spaziergang durch den Londoner Stadtteil Soho. Dabei turteln die zwei, was das Zeug hält! Während Paul vertraut seinen Arm um die Sängerin legt, albern sie wie verliebte Teenager herum – auf einem der Paparazzi-Fotos beißt Gracie dem Schauspieler sogar liebevoll in den Finger.

Auch optisch geben sie ein Superpaar ab. Beide sind lässig gestylt: Paul in Jeans, mit weißem T-Shirt und grüner Baseballcap, Gracie mit lässiger dunkler Anzughose, locker geknöpfter Strickjacke und Sonnenbrille. Ihr aktuelles Auftreten passt zu den Berichten verschiedener Augenzeugen: Der 28-Jährige und die "Close To You"-Interpretin seien knutschend in der englischen Hauptstadt gesichtet worden. Ist das etwa ihr eindeutiges Liebesbekenntnis?

Ein offizielles Statement von dem Hollywoodstar oder der Musikerin blieb bislang aus – allerdings häufen sich die Indizien. So schien sich auch ein Insider sicher zu sein: Die 24-Jährige und der "Aftersun"-Star daten sich! Von einer festen Beziehung könne jedoch noch nicht die Rede sein. Wie der Insider gegenüber People verriet, befinde sich das Verhältnis der beiden "noch in einem frühen Stadium". Ob sich die beiden bald öffentlich als Paar outen, bleibt abzuwarten.

Getty Images Gracie Abrams, Sängerin

Getty Images Paul Mescal, Mai 2024

