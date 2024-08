Paul Mescal und Gracie Abrams wurden beim Knutschen erwischt

Sind die beiden jetzt etwa doch ein Paar? Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, schlendern Paul Mescal (28) und Gracie Abrams (24) gemeinsam durch die vollen Londoner Straßen. Wie verschiedene Augenzeugen gegenüber dem Portal erzählen, sollen die beiden einen äußerst verliebten Eindruck gemacht haben. Angeblich sollen sie keinerlei Scheu vor ihren Gefühlen gezeigt und sich sogar geküsst haben! Weder der Schauspieler noch die Sängerin haben die Romanze bisher bestätigt.

Auch im vergangenen Monat haben die beiden schon Zeit miteinander verbracht. Wie ein Insider gegenüber The Sun damals berichtete, haben die beiden wie ein ganz normales junges Pärchen ausgesehen. "Sie scheinen in der Gesellschaft des anderen sehr entspannt zu sein", meinte der Augenzeuge damals. Was allerdings auch auffiel: Sie hielten einander oftmals auf Abstand, wenn sie von anderen beobachtet wurden. Auch auf den Fotos von heute gibt es von romantischem Körperkontakt keine Spur.

In den vergangenen sechs Monaten wurden Paul schon drei weitere Flirts nachgesagt: Neben Sophie Wilde und Ayo Adebiri zeigte sich auch Natalie Portman (43) ziemlich vertraut mit dem Schauspieler. Die "Star Wars"-Bekanntheit und der "Normal People"-Star haben während ihres Treffens viel gelacht und waren in ein aufregendes Gespräch vertieft gewesen. Doch wie später bekannt wurde, sind die beiden Schauspieler nur gute Freunde.

Getty Images Paul Mescal im Februar 2024

ActionPress Natalie Portman bei einem Fußballspiel in Paris

