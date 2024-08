Brad Pitt besucht seinen Kumpel George Clooney am Comer See

Der Filmstar George Clooney (63) besitzt bekanntermaßen eine luxuriöse Villa am Comer See, die er regelmäßig mit seiner Familie oder Freunden besucht. Jetzt beehrt ihn dort ein ganz besonderer Kollege mit seiner Anwesenheit: niemand geringeres als Brad Pitt (60)! Wie Page Six berichtet, reiste der Schauspieler und enge Freund von George am Wochenende nach Italien, um eine entspannte gemeinsame Zeit zu verbringen. Am Flughafen plauderte er sogar ganz offen gegenüber einem Mitarbeiter aus, dass er auf dem Weg zum Comer See sei, um Clooney und seine Frau Amal (46) zu besuchen.

Die Quelle führte aus, dass der Filmproduzent ohne seine aktuelle Freundin Ines de Ramon angereist war. Der Oscarpreisträger wurde wohl von mehreren Sicherheitsleuten begleitet, als er beinahe ungesehen durch die verpflichtende Passkontrolle eilte. Die anwesenden Schaulustigen hatten den Erläuterungen zufolge allerdings nicht viel von dem prominenten Gast, da er in Windeseile in einem schwarzen Mercedes-Kombi davondüste. Laut dem Beobachter dauerte sein gesamter Aufenthalt innerhalb des Flughafengeländes lediglich wenige Minuten.

Die beliebten Weltstars zierten kürzlich gemeinsam das Titelblatt der GQ – mit dem passenden Titel "George Clooney und Brad Pitt sind Hollywoods beste Freunde." Die zwei Schauspieler kennen sich bereits seit den 90er-Jahren und sind seither ein Herz und eine Seele. Im gemeinsamen Interview mit dem Magazin verriet der "Troja"-Darsteller: "Ich rufe George bei vielen Gelegenheiten an, wenn die Dinge holprig werden." Sie bemühen sich wohl stets den Kontakt zu halten – auch wenn es manchmal nur per SMS sei.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt und George Clooney, Januar 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images George Clooney und Brad Pitt im Jahr 2001

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Seid ihr überrascht, dass Brad seinen Kumpel George sogar in Italien besucht? Nein, sie verbringen eben auf der ganzen Welt gerne Zeit zusammen. Ja, ein bisschen überrascht es mich schon... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de