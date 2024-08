Brad Pitt kann sich immer auf George Clooney verlassen

Brad Pitt (60) und George Clooney (63) können sich immer aufeinander verlassen. Die zwei Schauspieler kennen sich bereits seit den 1990er-Jahren. Aus der langjährigen Freundschaft hat sich ein tiefes Vertrauen gebildet. "Ich rufe George bei vielen Gelegenheiten an, wenn die Dinge holprig werden", erklärt der "Fight Club"-Star im gemeinsamen Interview mit GQ. Auch George beteuert: "Im Leben werden die Dinge kompliziert, und man muss immer dafür sorgen, dass es allen gut geht." Daher geben sich die zwei Mühe, in regelmäßigen Abständen den Kontakt zu halten – sei es auch nur per SMS.

Besonders Brad scheint von der Erfahrung seines Kumpels zu profitieren. Laut dem Ex von Angelina Jolie (49) sei George besonders verständnisvoll und "wahrscheinlich der Beste im Sehen des Schachbretts und der möglichen Züge". So könne der "The Monuments Men"-Darsteller auch für Situationen und Probleme Verständnis aufbringen, über die er sonst mit niemandem sprechen könne. "Ich weiß, dass er mir den Rücken stärkt, und ich stärke ihm den Rücken", schwärmt Brad. Umso schöner sei es gewesen, für ihren neuen Film "Wolfs" endlich wieder gemeinsam vor der Kamera zu stehen.

Während ihrer Karriere waren die Filmstars schon mehrfach gemeinsam auf der großen Leinwand zu sehen – zum ersten Mal 2001 im Kultstreifen "Ocean's Eleven" sowie bei dessen zwei Fortsetzungen in den Jahren 2004 und 2007. Auch in der schwarzen Komödie "Burn After Reading" spielten beide mit. Während sie in den folgenden Jahren zwar nicht mehr gemeinsam arbeiteten, hielten sie privat den Kontakt. Brad soll sogar der Patenonkel von Georges Zwillingen mit seiner Frau Amal Clooney (46) sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images George Clooney und Brad Pitt im Jahr 2001

Anzeige Anzeige

Getty Images George Clooney und Brad Pitt im Jahr 2012

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Brad und George so gute Freunde sind? Ja klar, immerhin kennen sie sich schon ewig. Nee, das überrascht mich! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de