Channing Tatum und Zoë genießen Date bei Taylor-Swift-Show

Channing Tatum (44) und Zoë Kravitz (35) genossen inmitten ihrer "Blink Twice"-Pressetour einen freien Abend beim Taylor Swift-Konzert! Die zwei Schauspieler besuchten am Wochenende eine der letzten Europa-Shows der Musikerin im Londoner Wembley Stadion. Das Paar scheint den Abend sehr genossen zu haben. In einem TikTok-Video des "Magic Mike"-Stars sieht man, wie die "Batman"-Darstellerin zu "Shake It Off" tanzt, bevor ihr Verlobter ihr liebevoll einen Kuss auf die Wange gibt. "Date-Night mit Taylor Swift (34). Die Liebe ist echt, Taylor ist eine absolute Wucht!", berichtet Channing begeistert unter seinem Clip.

Auch die Eltern des Popstars durften die zwei kennenlernen – im Clip grinst er mit ihrem Vater Scott Swift in die Kamera: "Habe ein paar Gitarrenplektren von Daddy Swift selbst bekommen und werde sie für wohltätige Zwecke verkaufen." Für den 44-Jährigen ist es nicht das erste Konzert der "The Eras"-Tournee. Vergangenes Jahr hatte er bereits mit seiner Tochter Everly (11) eine Show in Los Angeles besucht. Dafür hatte er sich sogar passend geschminkt und angezogen: Er hatte ein T-Shirt mit witzigem Taylor-Swift-Text angehabt und sich ein Glitzerherz um sein Auge gemalt.

Zoë und Taylor verbindet eine enge Freundschaft. Wie die 35-Jährige in einem Interview mit GQ verriet, überraschte die "Anti-Hero"-Interpretin sie während der Corona-Pandemie mit "selbstgekochten Mahlzeiten und Abendessen an [ihrem] Geburtstag." Die US-Amerikanerin durfte sogar aus eigener Erfahrung miterleben, wie es ist, mit Taylor Musik zu machen: Gemeinsam schrieben sie den Song "Lavender Haze" für das Album "Midnights" – den Hit durfte sich die Tochter von Lenny Kravitz (60) bei der Show auch live ansehen.

Instagram / gayleking Gayle King und Channing Tatum bei Taylor Swifts Konzert

T.JACKSON / BACKGRID Taylor Swift, Zoe Kravitz und Channing Tatum auf Jack Antonoffs Hochzeit

