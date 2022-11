Für Zoe Kravitz war Taylor Swift "Stütze" während Dreh!

Das ist wahre Freundschaft! Dieses Jahr kam der mit Spannung erwartete neue "The Batman"-Streifen in die Kinos. Neben Robert Pattinson (36) in der Hauptrolle nahm die US-amerikanische Schauspielerin Zoe Kravitz (33) die Rolle als sexy Catwoman ein. Um sich in ihre Rolle gut hineinversetzen zu können, verbrachte die Schauspielerin eigenen Aussagen zufolge sehr viel Zeit mit Katzen. Nun gab Zoe ein weiteres Geheimnis preis. Während der Dreharbeiten war Taylor Swift (32) eine Stütze für sie!

Im Interview mit der US-amerikanischen GQ ließ die Schauspielerin ihre Zeit in London während des Drehs Revue passieren und sprach über ihre Freundschaft zu Taylor Swift. Die Musikerin war zu der Zeit nämlich auch in der Stadt, weil sie den damaligen Lockdown bei ihrem Freund Joe Alwyn (31) verbrachte. "Sie war meine Stütze", gestand Zoe. Sie fügte noch hinzu: "Sie war für mich ein sehr wichtiger Teil davon, in London zu sein. Einfach eine Freundin zu haben, die ich sehen konnte und die mir hausgemachtes Essen an meinem Geburtstag kochen würde..."

Diese Wertschätzung beruht auf Gegenseitigkeit! Denn für die "Anti-Hero"-Interpretin ist Zoe auch ein ganz besonderer Mensch. Sie ist sogar Teil von Taylors aktuellem Album. Außerdem schwärmte sie von der Schauspielerin in einer Email, die ebenfalls an die GQ ging, in höchsten Tönen: "Es ist Zoes Selbstbewusstsein, das sie zu einer so aufregenden Künstlerin und einer so unglaublichen Freundin macht."

Zoe Kravitz im März 2022

Die Schauspielerin Zoe Kravitz im Februar 2022

Zoe Kravitz bei den SAG-Awards in L.A. im Januar 2020

