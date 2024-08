Nach Brand: Paris Hilton trauert um ihre kaputten Wertsachen

Paris Hilton (43) muss aktuell stark sein – in der vergangenen Woche brannte ihr Wohnwagen komplett aus. Dabei wurden einige ihrer persönlichen Besitztümer zerstört. Auf Instagram teilt die Hotelerbin ein neues Video, auf dem sie die Wertsachen zeigt, die sie noch retten konnte. Zu sehe sind eine Menge glitzernder Schmuckstücke, durch das Feuer an einigen Stellen schwarz verkohlt. Auch viele ihrer elektronischen Geräte haben das Feuer überstanden. "Sie sehen noch gut aus, aber ich weiß nicht, ob sie noch funktionieren", kommentiert Paris. Über eine Sache freut sich die TV-Persönlichkeit aber am meisten: Die Fotos von ihren Kindern Phoenix (1) und London sind bei dem Brand nicht zerstört worden.

Vor zwei Tagen erreichte die 43-Jährige eine schreckliche Nachricht: Während der Dreharbeiten für ihr neues Musikvideo für "Bad Bitch Academy" hatte ihr Wohnmobil Feuer gefangen. Im Netz spricht die Blondine über die heftigen Folgen des Brandes. "Es bricht mir das Herz, so viele meiner Lieblingssachen zerstört zu sehen. [...] Aber zum Glück sind alle sicher – das ist alles, was zählt", offenbarte das It-Girl. Der Grund für den Brand sei bis heute nicht bekannt zu sein, die Ermittlungen der Feuerwehr liefen aber bereits.

In dieser schweren Zeit sind ihre Kinder der größte Halt für Paris. Immer wieder teilt die "House Of Wax"-Schauspielerin süße Einblicke in das Leben mit ihren zwei Kleinen – zuletzt genoss die Familie ihren Sommerurlaub auf einer Yacht. Ihren Followern zeigte Paris ein niedliches Foto mit ihrem kleinen Phoenix, den sie darauf in ihren Armen hält. Den Schnappschuss betitelt sie mit: "Jede Prinzessin braucht ihren Prinzen."

Instagram / parishilton Paris Hiltons Wertsachen

Instagram / parishilton Paris Hilton und ihr Sohn Phoenix Barron Hilton im August 2024

