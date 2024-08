Kleiner Prinz: Paris Hilton teilt putziges Foto mit Phoenix

Es gibt zwei Dinge, von denen Paris Hilton (43) nicht genug zu bekommen scheint: Urlaub und ihre Kinder. Fast täglich versorgt sie ihre Fans im Netz mit aktuellen Schnappschüssen, auf denen beides nicht zu kurz kommt. Ein aktueller Instagram-Beitrag zeigt das It-Girl gemeinsam mit Söhnchen Phoenix (1) auf dem Deck einer Yacht. Der Kleine sitzt im Arm seiner Mutter und trägt ein funkelndes Krönchen, während er den Ausblick zu genießen scheint. "Jede Prinzessin braucht ihren Prinzen", schreibt Paris zu der süßen Bilderreihe.

Die Follower der "Do Ya Think I’m Sexy"-Interpretin sind völlig entzückt von den niedlichen Fotos des Mama-Sohn-Duos. "Der kostbare Prinz Phoenix – ich bin total verliebt", heißt es in einem Kommentar. Ein weiterer Nutzer bezeichnet die Unternehmerin als "Königin der Erinnerungen". Auch ein guter Freund von Paris hinterlässt liebevolle Worte unter dem Post: "Mein Herz schmilzt jedes Mal, wenn ich dich in deiner Mama-Ära sehe! Du hast es im Leben so weit gebracht, das macht mich so stolz auf dich. Du hast einen tollen Mann und die schönsten Kinder!"

Neben Phoenix ist Paris auch Mutter ihrer Tochter London. Diese kam im November 2023, wie auch ihr Brüderchen, per Leihmutterschaft zur Welt. Im Juni richtete die "House of Wax"-Darstellerin auf der Social-Media-Plattform rührende Worte an ihre Kleine: "London, ich habe mein ganzes Leben auf dich gewartet, mein wunderschönes kleines Mädchen. Du bist meine Welt."

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix im Urlaub, 2024

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Tochter London im Urlaub, 2024

