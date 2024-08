Trotz Sexting-Skandal: Charlotte Dawson trägt Verlobungsring

Charlotte Dawson (31) ist sich derzeit unschlüssig, wie es mit ihrem Verlobten Matt Sarsfield weitergehen soll. Erst kürzlich wurden Gerüchte laut, der Rugby-Spieler habe einer anderen Frau sexy Nachrichten geschickt – was die britische Ex on the Beach-Bekanntheit "verletzt und gedemütigt" zurückließ. Ihren Verlobungsring trägt sie aber trotzdem weiterhin, wie auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, zu sehen ist. "Für jeden, der so etwas durchgemacht hat, ist es sehr schwer, in den ersten Tagen oder Wochen zu entscheiden, ob man in der Lage ist, zu vergeben und zu vergessen", offenbart nun ein Insider Charlottes Gefühlslage gegenüber OK!.

Es heißt weiter, sie habe bezüglich ihrer Beziehung, die derzeit am seidenen Faden hänge, "alle Karten in der Hand". Die TV-Darstellerin brauche aber nach wie vor ihren Freiraum, auch wenn sie Matt erlaube, die Kinder zu sehen. "Sie nimmt sich Zeit, um alles zu verarbeiten, und tut das, was für ihre beiden kleinen Jungs am besten ist. Es ist offensichtlich, dass Matt gerne zu den alten Verhältnissen zurückkehren würde, aber Charlotte überstürzt keine Entscheidungen", erklärt die Quelle.

Nachdem bekannt worden war, dass der 32-jährige "Celebs Go Dating"-Teilnehmer intime Nachrichten verschickt hatte, äußerte sich die Beauty persönlich bei ihren Fans auf Instagram. Sie gab zu, dass die aktuelle Lage sehr schwierig für sie sei – sie wolle aber trotzdem ehrlich mit ihren Followern sein. "Ich bin sehr verletzt, verärgert und enttäuscht", betonte Charlotte und ergänzte: "Es ist schon schwer genug, so etwas privat durchzumachen, ganz zu schweigen davon, wenn man eine Person des öffentlichen Lebens ist."

Instagram / charlottedawsy Charlotte Dawson mit ihren Kindern und ihrem Partner im Juli 2023

ActionPress / Backgrid Matt Sarsfield und Charlotte Dawson im

