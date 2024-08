Neue Details: Molly-Mae und Tommy Fury hatten riesigen Zoff

Erst kürzlich teilte Molly-Mae Hague (25) ihren Fans mit, dass sie und Tommy Fury (25) sich getrennt haben. In dem ganzen Drama um das Beziehungs-Aus der beiden kommen nun neue Details ans Licht. Wie Daily Mail berichtet, sollen die britischen Love Island-Stars Anfang des Jahres einen heftigen Streit gehabt haben: Während Molly-Mae eine Nacht bei ihrer Mutter verbracht hatte, gab sie ihre gemeinsame Tochter Bambi in die Obhut ihres Verlobten – der die Zeit wohl lieber mit seinen Freunden und Alkohol verbringen wollte.

Laut einem Insider sei die 25-Jährige am nächsten Tag nach Hause gekommen und habe ein komplettes Chaos vorgefunden, mit Freunden des Boxers, die auf der Couch schliefen und "leeren Flaschen, die über die Marmorarbeitsplatten verstreut lagen". Zudem sei ihr Nachwuchs nicht wie geplant bei Tommy gewesen – es heißt, er habe ein Kindermädchen auf Bambi aufpassen lassen. Dies habe Molly-Mae ziemlich sauer gemacht und führte dazu, dass die Beziehung des eigentlichen Traumpaares sehr belastet wurde.

Ob es sich bei der Situation um einen möglichen Trennungsgrund handelt, wissen nur die Influencerin und ihr ehemaliger Partner. Jedoch ist es nicht das erste Mal, dass ein Informant Details preisgibt. Wie The Sun berichtete, soll der Sportler während der Beziehung mit Molly-Mae untreu gewesen sein und sich mit einer anderen Dame in einem Nachtklub vergnügt haben – ebenfalls unter Einfluss von Alkohol. "Er trank [...] Wodka und es schien ihm egal zu sein, wer ihn mit dem Mädchen sah. Er küsste sie", so der Tippgeber.

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi

Getty Images Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Oktober 2019

