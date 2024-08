So lustig verabschiedet sich Laura Tobin in die Sommerpause

Fast jeden Tag sagt Laura Tobin den Zuschauern von "Good Morning Britain" das Wetter an. Die Fans der Morningshow müssen in den nächsten Tagen jedoch auf die Meteorologin verzichten. Der Grund: Laura genehmigt sich eine wohlverdiente Sommerpause. Das plaudert sie nun humorvoll in der aktuellen Sendung aus. Als sich ihre Co-Moderatorin Kate Garraway (57) über das schlechte Wetter in Großbritannien beschwert, wittert Laura ihre Chance. "Weißt du was, Kate? Es ist mir eigentlich egal, weil ich morgen in den Urlaub fahre", scherzt die Wissenschaftlerin.

Über Lauras ungewöhnliche Antwort scheint Kate im ersten Moment etwas überrascht zu sein. Doch schnell steigt sie in den scherzhaften Dialog mit ein. "Aha, das ist ja brillant. Der Schleier, die Maske ist also gefallen, nicht wahr?", witzelt die Rundfunksprecherin und fragt ihre Kollegin anschließend nach dem Reiseziel. Doch Laura scheint immer noch zum Scherzen aufgelegt zu sein. "Ich reise an einen warmen Ort. Die nächsten 10 Tage wird es hier regnen, das tut mir leid. Ist das nicht verrückt, es ist fast so, als hätte ich es gewusst", antwortet sie mit einem breiten Lächeln im Gesicht.

Schon seit dem Jahr 2014 ist Laura fester Bestandteil von "Good Morning Britain". Doch als TV-Meteorologin arbeitete die 42-Jährige schon lange zuvor. Ihre Karriere begann die Wissenschaftlerin beim Fernsehsender BBC. Im Jahr 2012 wechselte sie dann ins Frühstücksprogramm. Zwei Jahre war sie für die Sendung "Daybreak" tätig, bis diese dann durch "Good Morning Britain" ersetzt wurde.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauratobinweather/ Kate Garraway und Laura Tobin, "Good Morning Britain"-Stars

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Tobin im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Lauras Ankündigung, dass sie in den Urlaub fährt? Ich finde, sie hat ihre Sommerpause echt humorvoll verkündet. Ich finde, der Dialog zwischen Kate und Laura wirkt irgendwie komisch. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de