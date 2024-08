Streit mit Patricia Blanco: Yvonne Woelke erstattet Anzeige

Patricia Blanco (53) ist gar nicht gut auf Yvonne Woelke (44) zu sprechen. Im Netz schoss die Tochter von Roberto Blanco (87) gegen ihre TV-Kollegin und lud sie ein, bei einem Boxkampf gegen sie anzutreten. Doch der "Verbotene Liebe"-Darstellerin ist nicht nach Beef zumute. Prompt meldet sie den Vorfall bei der Polizei Hamburg und erstattet Anzeige gegen die Reality Queen. Gegenüber Bild erklärt sie: "Hass im Netz ist eine ganz üble Sache und sollte strafrechtlich verfolgt werden. Solche Kommentare sind unter der Gürtellinie und gehen gar nicht."

In ihrem Interview mit der Zeitung verliert die Schauspielerin allerdings auch ein paar ehrliche Worte über Patricia. "Sie hat ihr Leben nicht im Griff. Personen, die so öffentlich angegriffen werden, leiden darunter. Ich tue das auch. Ich hoffe, dass Patricia Blanco mich endlich in Ruhe lässt", stellt Yvonne klar. Auf Instagram wirkt Patricia währenddessen sehr nachdenklich. Bei einem Waldspaziergang offenbart sie ihren Followern: "Ich habe gestern erfahren, dass ich von diesem Wesen, gegen das ich beim Fame Fighting antreten wollte, eine Anzeige bekommen habe. [...] Die Leute sind immer gut im Austeilen, aber einstecken können sie nicht. Das ist alles so feige."

Der Auslöser für die Anzeige war Patricias Tirade gegen die Liebste von Peter Klein (57). Auf Social Media wütete der Realitystar: "Diese Frau klaut irgendwelche Männer, diese Frau mischt sich in alles ein, die macht Intrigen und denkt, sie kommt damit weiter." Aus diesem Grund behauptete der Promi-Spross auch, Yvonne gerne eine "reinhauen" zu wollen.

