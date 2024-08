Thorsten übertreibt bei Bericht über seine Dschungel-Prüfung

Da hat Thorsten Legat (55) wohl ein wenig zu ausschweifend über seine erste Dschungel-Prüfung im Allstars-Dschungelcamp erzählt. Die Prüfung, zu der er gemeinsam mit Elena Miras (32) antrat, war zwar nicht ohne, jedoch klang es aus dem Mund des Ex-Kickers so, als habe es sich um eine unlösbare Aufgabe gehandelt. "Er hat das so erzählt, als wäre da ein Drache gewesen und er hätte den Drachen getötet und die Prinzessin gerettet und hat dabei noch den Klimawandel umgedreht", erklärt Mitcamper Gigi Birofio (25) im Nachgang im Dschungeltelefon und gibt damit zu verstehen, dass er Thorsten die Story wohl nicht so ganz abkauft.

Auch die Zuschauer hinter den Bildschirmen, die im Gegensatz zu Thorstens Mitcampern die gesamte Challenge verfolgen konnten, erachten seine Erzählungen als übersteigert. "Meist mag ich Thorsten ja, aber dieser übertriebene Pathos", erklärt ein Fan auf X. Auch andere User sind der Meinung, dass sich der Ex-Profisportler mit seiner Art unbeliebt macht – so wettert ein Nutzer: "Wie viel unsympathischer möchtest du jeden Tag werden?"

In den zwölf Minuten der Dschungel-Prüfung holten Thorsten und Elena lediglich vier von insgesamt zwölf Sternen. Im Nachhinein gibt das Moderations-Duo, bestehend aus Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41), zu, dass es sich bei der Challenge um eine "schwere Prüfung" handelte. Thorsten gab diese Worte vor den anderen Dschungel-Bewohnern anders wieder und schmückte das Ganze aus: "Ich bin fast gestorben. [...] Die Sonja hat fast geweint, Köppen ist fast niedergeschlagen gewesen."

RTL Elena Miras und Thorsten Legat im Allstars-Dschungelcamp

RTL Thorsten Legat, Allstars-Dschungelcamp-Kandidat

