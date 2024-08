Prüfung zu schwer? So schlagen sich Elena Miras und Thorsten

Im Allstars-Dschungelcamp hat Thorsten Legats (55) Stunde geschlagen – endlich darf der Ex-Profisportler in die heiß ersehnte Dschungelprüfung. Als Partnerin sucht er sich Elena Miras (32) aus: "Das ist eine Powerfrau, eine Maschine, und ich liebe sie." In der Prüfung geht es für die Love Island-Bekanntheit hoch hinaus. Sie klettert an einem Fels entlang und muss die gesammelten Sterne per Flaschenzug zu Thorsten hinabbefördern, der derweil mit dem Kopf in einem Terrarium voller Schlangen verharrt. Keine leichte Aufgabe für Elena, besonders da sie unter Höhenangst leidet. Während sie sich zu Beginn wacker schlägt, verlässt sie irgendwann der Mut. "Ich kann nicht", wimmert sie unter Tränen und zittert am ganzen Körper.

Auch wenn die Ex von Mike Heiter (32) alles gibt, ist die Zeit mit zwölf Minuten mehr als knapp bemessen. "Ist schon eine schwere Prüfung", stellen auch die Moderatoren Jan Köppen (41) und Sonja Zietlow (56) fest. Am Ende reicht es nur für vier von zwölf Sternen. Dennoch ist der ehrgeizige Thorsten vollends zufrieden mit der Leistung seiner Teamkollegin. Zurück im Camp lässt er seiner Begeisterung freien Lauf – und schmückt die Geschichte dabei ein wenig aus. "Das war ein absoluter Horrortrip", leitet er seine Erzählung ein und führt weiter aus: "Ich bin fast gestorben. [...] Die Sonja hat fast geweint, Köppen ist fast niedergeschlagen gewesen." Ganz abkaufen möchte ihm die Story zwar keiner, dennoch applaudieren alle. Luigi Birofio (25) resümiert im Dschungeltelefon: "Er hat das so erzählt, als wäre da ein Drache gewesen und er hätte den Drachen getötet und die Prinzessin gerettet und hat dabei noch den Klimawandel umgedreht."

Gigi weiß, wovon er spricht: Immerhin musste sich der TV-Casanova vor Thorsten und Elena bereits in der Prüfung beweisen. Auf seine typisch chaotische Art und Weise stellt er den Tante-Dilemma-Laden auf den Kopf – darf sich jedoch am Ende über neun Sterne freuen. "Ich glaube, in ihm steckt einfach wirklich mehr, als vielleicht einige auf den ersten Blick so denken. Da steckt echt ein sehr, sehr lieber Kerl", machte Eric Stehfest (35) deutlich.

RTL Elena Miras im Allstars-Dschungelcamp

RTL Thorsten Legat im Allstars-Dschungelcamp

