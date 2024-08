Das machte Jennifer Lopez am Tag der Trennung von Ben

Lange wurde spekuliert – jetzt ist es Gewissheit: Jennifer Lopez (55) hat am 20. August offiziell die Scheidung von ihrem Ehemann Ben Affleck (52) eingereicht, nachdem sie zwei Jahre verheiratet waren. Laut den Gerichtsdokumenten soll ihre tatsächliche Trennung jedoch schon fast vier Monate früher stattgefunden haben. Was machte die Sängerin und Schauspielerin an dem Tag, an dem sie und Ben sich getrennt haben? Diese Fotos, die E! News vorliegen, zeigen J.Lo am 26. April in New York City: Auf den Schnappschüssen verlässt die "Ain't Your Mama"-Interpretin in einem lässigen Schlabberlook ihre Wohnung – und dabei blickt sie mit ernster Miene in die Ferne.

Während dieser Zeit habe sich J.Lo laut dem Online-Magazin außerdem auf die Met Gala vorbereitet. In diesem Jahr hätte die Sängerin eigentlich gemeinsam mit Zendaya (27), Bad Bunny (30), Chris Hemsworth (41) und Anna Wintour (74) als Co-Gastgeberin fungieren sollen. Letztendlich habe sie das hochkarätige Event dann aber sausen lassen. Ihr Management habe daraufhin erklärt, dass sie nicht kommen könne, weil sie zu sehr in die Dreharbeiten von "The Accountant 2" eingespannt sei. Ob das tatsächlich der Grund war oder ob vielleicht doch die Trennung von Ben dahintersteckte, bleibt aber unklar.

Am 20. August reichte Jennifer offiziell nach zwei Jahren Ehe die Scheidung von ihrem Mann Ben ein. Die Hollywoodstars verband eine turbulente Liebesgeschichte, die bereits Anfang der 2000er-Jahre ihren Lauf nahm. J.Lo und Ben dateten sich bereits 2001 und wollten eigentlich 2003 heiraten. Allerdings trennten sich die Schauspieler damals kurz vor der Trauung. 2021 – rund 18 Jahre später – feierten die Powerfrau und der Hottie ihr großes Liebescomeback, das sie im Sommer 2022 mit ihrer Hochzeit krönten. Doch jetzt wird deutlich: Ihre Liebe sollte trotz ihrer langen Vorgeschichte aber wohl nicht für die Ewigkeit bestimmt sein.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, 2023

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, 2023

