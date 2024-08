Heinz Hoenigs Ehefrau Annika widmet ihm liebevolle Worte

Annika Kärsten-Hoenig (39) steht immer an der Seite ihres schwerkranken Ehemanns Heinz Hoenig (72). Der Schauspieler befindet sich aufgrund seiner Erkrankung aktuell im Krankenhaus. Trotz dessen lassen die beiden ihre Follower an ihrem Leben teilhaben – auch in schweren Zeiten. Auf Instagram teilt Annika einen neuen gemeinsamen Schnappschuss, auf dem sich das Ehepaar gegenseitig anlacht. "Zeiten ändern sich. Zeiten ändern uns – verändern den Blick auf die Welt. Auf das Leben", kommentiert sie rührend und schwärmt weiter: "Und scheinbar kleine (vorher selbstverständliche) Dinge werden plötzlich zu etwas ganz Großem!" Passend dazu setzt sie einen Hashtag mit "Lachen ist die beste Medizin" unter ihre Worte.

Ihre Fans freuen sich total über die herzliche Aufnahme von dem "Das Boot"-Darsteller und seiner Ehefrau. In den Kommentaren finden die Nutzer rührende Worte für die zwei. "Toll, ihr seid draußen und könnt das Wetter zusammen genießen" oder "Wie du sagst, viele kleine Schritte führen auch zum Ziel", sind nur einige Äußerungen von den Followern. Annika bedankt sich für die lieben Nachrichten und kommentiert: "Es ist ein wirklich langer Weg. Doch wir sind gemeinsam losgegangen. Ab und zu auch hingefallen, aber vor allem immer wieder aufgestanden und weitergegangen!"

Schon rund vier Monate liegt Heinz im Krankenhaus und kämpft um seine Gesundheit. Seine Frau verriet vor wenigen Tagen, dass ihr Mann den großen Wunsch hat, die Klinik bald endlich verlassen zu können. "Sein größter Wunsch ist es, nach Hause zu kommen und wieder bei seiner Familie zu sein. Wann genau das sein wird, wissen wir noch nicht genau. Ich denke, dass Heinz zu Hause am besten Ruhe genießen kann und sich in seiner vertrauten Umgebung am wohlsten fühlt", erklärte die 39-Jährige gegenüber Bild.

Anzeige Anzeige

ActionPress Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

Anzeige Anzeige

Instagram / anni.ka_hoenig Annika Kärsten-Hoenig und ihr Ehemann Heinz Hoenig

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den gemeinsamen Schnappschuss von Heinz und Annika? Ich finde das Foto der beiden total rührend! Na ja, solche privaten Momente gehören nicht ins Netz. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de