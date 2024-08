Ist Stefano Zarrellas neue Partnerin etwa Tanja Makarić?

Stefano Zarrella (33) ist wohl wieder in festen Händen! Vor einigen Tagen tauchten Turtelfotos von dem Influencer und einer unbekannten Frau auf, die die Liebesgerüchte ganz schön anheizten. Mit welcher Dame der Hobbykoch so öffentlich schmust, ist nicht bekannt – bis jetzt. Denn nun werden Vermutungen laut, dass die neue Flamme an Stefanos Seite ganz und gar nicht unbekannt ist! Auf TikTok veröffentlicht eine Gossip-Seite das Schmuse-Pic, macht das verpixelte Bild schärfer und stellt darunter folgende These auf: "Stefano Zarrella und Tanja Makarić (27) ein Paar?"

So abwegig ist diese Idee nicht, denn tatsächlich sieht die Unbekannte auf dem Bild Tanja ziemlich ähnlich. Auch die Fans unter dem Beitrag können sich vorstellen, dass die Ex von Julian Claßen (31) die Neue an Stefanos Seite ist. "Endlich noch jemand, der so denkt. Dachte, es fiel nur mir auf", kommentiert eine Userin unter dem Post. Ein anderer Nutzer geht schon fest von dem neuen Promi-Paar aus und findet: "Oh süß, ich wünsche ihnen nur das Beste." Ein weiteres Indiz: Mittlerweile schicken sich die beiden angeblichen Turteltauben unter ihren neuesten Beiträgen auf Social Media Herz-Emojis hin und her!

Ob Stefano und Tanja tatsächlich ein Paar sind, hat noch keiner von beiden offiziell bestätigt. Der Italiener ging zuletzt mit Romina Palm durchs Leben. Nach vier Jahren Beziehung trennte sich das Paar jedoch im März des vergangenen Jahres. Tanjas letzte Beziehung hingegen ist noch nicht allzu lange her: Die Beauty und ihr Ex-Freund Julian trennten sich erst im März dieses Jahres.

Anzeige Anzeige

Promiflash Stefano Zarrella und eine Unbekannte

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefano Zarrella und Romina Palm im August 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, es handelt sich bei der unbekannten Dame tatsächlich um Tanja? Ja, ich finde, das ist eindeutig zu erkennen! Nee, das könnte ja jede sein... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de