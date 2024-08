Jenna Dewan teilt süße Kuschelfotos von Everly und Rhiannon

Jenna Dewans (43) Töchter verstehen sich prächtig! Vor rund zwei Monaten hieß die Schauspielerin ihr drittes Kind – ein Mädchen namens Rhiannon – auf der Welt willkommen. Ihr ältester Spross Everly (11) ist offenbar auch ganz vernarrt in das neueste Geschwisterchen, wie in einer niedlichen Bilderreihe der Step Up-Darstellerin deutlich wird. Ein Schnappschuss zeigt, wie die Elfjährige ganz stolz mit ihrer kleinen Schwester kuschelt, die auf ihrem Bauch liegt. Auf einem anderen strahlt Mama Jenna mit ihren zwei Mädels in die Kamera. "Sehr süß", schwärmt sie in der Bildunterschrift.

Die 43-Jährige genießt die freie Zeit mit ihren Mädels sicherlich in vollen Zügen. Aktuell arbeitet sie nämlich schon wieder – sie steht für die siebte Staffel der Serie "The Rookie" vor der Kamera. Nur wenige Wochen nach der Geburt ihres dritten Kindes gestaltet sich das nicht ganz so einfach – die kleine Rhiannon kommt daher einfach mit zu den Dreharbeiten. "Zurück zur Arbeit – mit meiner Plus eins", berichtete Jenna Anfang August im Netz, als sie mit ihrem Neugeborenen am Set ankam. Dazu postete sie ein paar Bilder, die sie mit der Kleinen im Make-up-Trailer oder mit ihren Co-Stars zeigen.

Rhiannon ist Jennas drittes Kind – beziehungsweise das zweite mit ihrem Verlobten Steve Kazee (48). Ihr gemeinsamer Sohn Callum hat vor rund vier Jahren das Licht der Welt erblickt. Mit ihrem ersten Mann Channing Tatum (44) hatte die Hollywood-Beauty im Mai 2013 Töchterchen Everly bekommen. Von dem Magic Mike-Star ist Jenna bereits seit 2018 getrennt, doch noch immer streitet sie sich mit ihm vor Gericht. In den finanziellen Punkten der Scheidung finden die zwei einfach keine Einigung. Doch ihre gemeinsame Tochter halten sie von dem Zoff fern. "Sie tun ihr Bestes, um Evie von jeglichem Drama fernzuhalten, und beide wollen ein positives Beispiel für ihre Familien sein", erklärte ein Insider gegenüber ET.

Instagram / jennadewan Everly Tatum mit ihrer Schwester Rhiannon

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan mit ihren Kids

