John Stamos Ehefrau teilt rührende Worte zum Geburtstag

Anfang dieser Woche feierte John Stamos seinen 61. Geburtstag – eine tolle Gelegenheit für Ehefrau Catilin McHugh, dem Schauspieler eine niedliche Liebeserklärung zu machen. Dazu teilte sie ein Video auf Instagram, auf dem ihr Mann zu sehen ist, wie er mit zwei Wunderkerzen im Garten der Familie Kunststücke aufführt. "An das Geburtstagskind, das weiß, wie man die Welt zum Leuchten bringt. Möge dieses Jahr alles bringen, was dein Herz begehrt, du hast es verdient! Alles Gute zum Geburtstag", untertitelte die 38-Jährige den Beitrag.

Aber nicht nur die Frau des Full House-Stars scheint an diesem Tag emotional gestimmt zu sein – auch John selbst teilte auf seinem Social-Media-Profil eine Aufnahme, die ihn als kleinen Jungen an seinem dritten Geburtstag zusammen mit seinem verstorbenen Vater zeigt. Unter dem Beitrag verrät John (61), was sein Vater ihm an diesem Tag ins Ohr flüsterte: "Du wirst ein schönes Leben haben, Junge." Der You-Darsteller schwärmt weiter: "Jeder Moment, jede Umarmung, jedes Lachen – jeder einzelne erinnert mich daran, wie glücklich ich mich schätzen kann, solche unglaublichen Menschen in meinem Leben zu haben."

Mit seinen nun 61 Jahren blickt der TV-Star auf eine beeindruckende Karriere als Film- und Seriendarsteller zurück. Seine Fernsehkarriere begann in den 80er-Jahren – damals machte er sich vor allem als Seriendarsteller einen Namen. So kennt man ihn unter anderem aus den Sitcoms "You Again?", "Step by Step" und "Jake in Progress". Spätestens seit seiner Rolle des Onkel Jesse, die er von 1987 bis 1995 an der Seite von Mary-Kate Olsen (38) und Ashley Olsen (38) in "Full House" spielte, gelang ihm der Durchbruch. Am Set der Kultserie lernte er auch seinen Schauspielkollegen und engen Vertrauten Bob Saget (✝65) kennen, der im Januar 2022 im Alter von 65 Jahren verstarb. Auch zu dessen Geburtstag postete John bei Social Media eine rührende Hommage an seinen Freund.

