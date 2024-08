Katie Price' Fans sind von Facelifting-Ergebnis entsetzt

Anfang August unterzog sich Katie Price (46) ihrem sechsten Facelifting. Nun zeigt sie ihren Followern in ihrer Instagram-Story, wie gut sich ihr Gesicht nach dem Eingriff bereits erholt hat. Bei einer Story ist es den Usern nicht möglich, ihre Meinung direkt und offen kundzutun. Daher nutzen sie dafür die Kommentarspalte von Katies neuestem Beitrag. Unter dem Clip, der die Unternehmerin dabei zeigt, wie sie genussvoll ein Chicken-Nugget verspeist, heißt es beispielsweise: "Katie, hör auf mit dieser Besessenheit mit Facelifts! Du brauchst das nicht! Sei glücklich mit dir selbst!"

Dieser Meinung schließen sich zahlreiche weitere Nutzer an. "Geh nicht zu nah an den Herd, du willst doch nicht, dass dein Gesicht schmilzt" oder "Es ist eine Schande, wie sie sich selbst zugerichtet hat" sind nur einige der vielen Hate-Kommentare unter Katies Beitrag. Nichtsdestotrotz nehmen einige User die fünffache Mutter in Schutz. "Es ist ihr Gesicht, es ist ihr Körper, es ist ihre Entscheidung", schreibt einer von Katies Unterstützern und ergänzt: "Lasst sie in Ruhe, sie tut niemandem etwas zuleide." Weitere raten der 46-Jährigen, nicht auf die fiesen Worte zu achten. Sie solle einfach sie selbst bleiben.

Wie ein Insider gegenüber Closer ausplauderte, sollen sogar Katies Kinder ein Problem mit dem Schönheitswahn ihrer Mutter haben. "Princess ist wütend und Junior ist peinlich berührt – er hat gesagt, dass Katie cringe ist und ernsthafte Hilfe braucht", behauptete der Tippgeber und fügt hinzu: "Ihre Mutter ist zum Gespött und zur Zielscheibe von Witzen geworden. Es war schon vorher schlimm, aber jetzt ist es furchtbar – es wirkt sich so negativ auf alle Kinder aus." Katies 17-jährige Tochter sei zudem der Meinung, dass das Umfeld ihrer Mutter Schuld an ihren vielen Operationen sei. Anstatt Katie von weiteren OPs abzuraten, würden ihre Bekannten die Britin nur immer weiter dazu ermutigen.

Instagram / katieprice Katie Price im August 2024

ActionPress Junior und Princess Andre, August 2023

Findet ihr die Kritik an Katies vielen Schönheits-OPs gerechtfertigt? Ja, sie sollte sich wirklich etwas zurücknehmen. Nein, ich denke, das ist allein ihre Entscheidung. Ergebnis anzeigen



