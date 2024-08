Nach 30 Tagen: Jax Taylor verlässt stationäre Einrichtung

Ende Juli hatte sich Jax Taylor (45) wegen mentaler Probleme in eine Klinik begeben. Nun soll der "The Valley"-Star nach knapp einem Monat die Behandlungseinrichtung wieder verlassen. Ein Vertreter des Schauspielers verrät gegenüber People: "Jax hat die vergangenen 30 Tage in Behandlung verbracht und wird im Laufe dieser Woche nach Hause zurückkehren." Eine bestimmte Sache kann der Reality-TV-Star kaum erwarten, wie im Statement weiter erklärt wird: "Es war ein emotionaler Monat für ihn und er freut sich am meisten darauf, Zeit mit seinem Sohn zu verbringen."

Jax selbst werde sich zu seinem Klinikaufenthalt äußern, wenn er sich dafür bereit fühle. In einem vorherigen Statement sagte sein Vertreter: "Jax hat immer offen über seine psychischen Probleme gesprochen, besonders in den letzten Monaten in seinem Podcast. Er hat die Entscheidung getroffen, sich in stationäre Behandlung zu begeben." Der 45-Jährige wird außerdem nicht nur in seine eigenen vier Wände, sondern auch zu den Dreharbeiten von "The Valley" zurückkehren, wie TMZ berichtet. Im Sommer startete die Produktion der zweiten Staffel.

Erst im Februar gab der Schauspieler die vorübergehende Trennung von seiner Ehefrau Brittany Cartwright (35) bekannt. Die beiden waren über vier Jahre verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn, der im April 2021 geboren wurde. Britanny erklärte kurz nach der Trennung in ihrem Podcast "When Reality Hits": "Jax und ich nehmen uns eine Auszeit, und ich habe mich entschieden, in ein anderes Haus zu ziehen, um etwas Raum für meine eigene mentale Gesundheit zu schaffen."

Getty Images Jax Taylor, 2024

Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright, 2017

