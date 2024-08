Nach der Messerattacke: König Charles besucht Southport

Obwohl sich König Charles III. (75) derzeit in der Sommerpause befindet, lässt er es sich nicht nehmen, Southport einen Besuch abzustatten. Am 29. Juli ereignete sich eine schreckliche Tragödie in der Stadt im Nordwesten Englands: Ein 17-Jähriger erstach drei Mädchen, die in einem Tanzstudio zu Songs von Taylor Swift (34) tanzten. Der Monarch sprach nun mit den überlebenden Kindern und betrachtete die vielen bunten Blumen und Kuscheltiere, die zum Gedenken an die Opfer niedergelegt worden waren. Von der Menschenmenge wurde Charles herzlich empfangen. "Danke, dass Sie gekommen sind", rief laut Berichten von The Sun ein Bürger.

Nach dem schrecklichen Angriff vor wenigen Wochen hatte sich auch Taylor Swift zu Wort gemeldet. "Das Grauen des gestrigen Anschlags in Southport lässt mich nicht los, ich stehe völlig unter Schock", schrieb die Sängerin auf Instagram und fügte hinzu: "All der Verlust von Leben und Unschuld und das entsetzliche Trauma, das allen Anwesenden, den Familien und den Ersthelfern zugefügt wurde. Es waren kleine Kinder in einem Tanzkurs. Ich weiß gar nicht, wie ich den Familien mein Mitgefühl ausdrücken soll."

Das ist nicht der einzige traurige Vorfall während Taylors "The Eras Tour". Eigentlich hätte die US-Amerikanerin drei Konzerte in Österreich geben sollen. Nach einer Terrorwarnung mussten diese aber abgesagt werden. Bisher äußerte sich die 34-Jährige nicht zu den Vorkommnissen, stand aber vergangenes Wochenende in London wieder auf der Bühne.

Getty Images König Charles III., Southport

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

