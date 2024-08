Laut Insider: Darum schweigt Taylor Swift nach Konzertabsage

Seit drei ihrer Konzerte der "The Eras Tour" in Wien aufgrund einer Terrorwarnung abgesagt werden musste, ist es ruhig um Taylor Swift (34). Ungeduldig warten ihre enttäuschten Fans auf ein Statement der "Cruel Summer"-Interpretin. Nun äußert sich ein Insider gegenüber The Sun zum Untertauchen von Taylor und ihrer Crew seit den tragischen Ereignissen der vergangenen Tage. "Taylors Sicherheit und die der Menschen um sie herum war schon immer das Wichtigste, aber jetzt noch mehr", betont die Quelle und fährt fort: "Ihr und ihren Tänzern wurde angesichts der Bedrohung in Wien gesagt, dass sie sich zu ihrem eigenen Schutz in Sicherheit bringen sollen. Deshalb wurde zu den abgesagten Shows nichts weiter gesagt als die Erklärung des Veranstalters."

Zudem seien laut OK! Sicherheitsvorkehrungen rund um die "The Man"-Interpretin getroffen worden, die einem "präsidialen" Level gleichen, um ihre Sicherheit, die ihrer Tänzer und des gesamten Tourteams gewährleisten zu können. Die Mutter von Sam McWilliams, der zu Taylors Tänzern gehört, soll gegenüber einem Fan berichtet haben: "Sie sind alle abgeschottet, aber es geht ihnen gut." Durch den Einsatz verstärkter Anti-Terror-Maßnahmen sollen die finalen europäischen "The Eras Tour"-Konzerte in London jedoch wie geplant ab dem 15. August stattfinden.

Am Abend vor dem ersten Konzert in der österreichischen Hauptstadt konnte die Vorfreude der Fans, ihr Idol nach monatelangem Warten endlich live zu sehen, nicht größer sein. Doch dann veröffentlichte der Veranstalter die traurige Nachricht auf Instagram: "Aufgrund der Bestätigung durch Regierungsbeamte über einen geplanten Terroranschlag im Ernst-Happel-Stadion haben wir keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows zur Sicherheit abzusagen." Die Termine wurden ersatzlos gestrichen. Das Geld für die Tickets soll innerhalb der kommenden Tage an die Käufer zurückerstattet werden.

Taylor Swift, Sängerin

Taylor Swift bei der "The Eras"-Tour in Amsterdam

