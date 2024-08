Prinz Harry entscheidet: Kein Rampenlicht für seine Kinder

Sollten Kinder im Rampenlicht aufwachsen? Prinz Harry (39) hat dazu eine ganz eindeutige Meinung – und setzt sich damit nun auch gegen seine Ehefrau Herzogin Meghan (43) durch. Das verrät ein Insider gegenüber Sun on Sunday: "Harry und Meghan waren sich nicht immer einig darüber, wie sehr sie ihre Kinder den Medien aussetzen sollten, aber in diesem Fall hat Harry eindeutig gewonnen." Demnach werden Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) auch nicht in den bald erscheinenden Netflix-Shows des royalen Ehepaares zu sehen sein.

Bereits im vergangenen Jahr berichtete die Zeitschrift darüber, dass Harry und Meghan unterschiedliche Vorstellungen von der Kindererziehung haben. "Meghan will zurück ins öffentliche Leben – mit Archie und Lilibet an ihrer Seite", verriet ein Insider den Wunsch der ehemaligen Schauspielerin. In Anbetracht dessen, dass Harry selbst seine gesamte Kindheit in der Öffentlichkeit gestanden habe, sei er dagegen gewesen, die Kleinen im Rampenlicht großzuziehen. Diese Diskussion scheint der 39-Jährige nun gewonnen zu haben.

Bisher könnten Fans die Hoffnung gehabt haben, dass sie die beiden Sprösslinge in den Dokuserien mal wieder zu Gesicht bekommen werden. Um die Privatsphäre der Familie zu schützen, sollen aber sogar die Dreharbeiten für Meghans Kochshow nicht auf dem Familienanwesen in Montecito, Kalifornien, sondern in einem Nachbarhaus stattfinden. Auch wenn die 42-Jährige kein Problem damit gehabt hätte, die Kids vor der Kamera zu zeigen, ist auch sie besorgt über Hass im Netz und Cyber-Mobbing. "Alles, was man als Eltern tun möchte, ist, sie zu beschützen", betonte der Suits-Star im Interview mit "CBS Sunday Morning".

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

