So niedlich schwärmt Herzogin Meghan von Archie und Lilibet

Herzogin Meghan (42) ist superstolz auf ihre Sprösslinge. Allerdings hält sich die Suits-Bekanntheit eigentlich mit Aussagen über ihre Kleinen zurück. Zu Gast bei "CBS Sunday Morning" quatscht die US-Amerikanerin nun über Archie (5) und Lilibet (3). "Unsere Kinder sind jung – sie sind drei und fünf. Sie sind einfach unglaublich", erzählt sie mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Allerdings erfülle sie der Gedanke an ihre Zukunft auch mit Angst, vor allem Hass im Netz und Cyber-Bullying machen ihr Sorgen. Die Ehefrau von Prinz Harry (39) offenbart: "Alles, was man als Eltern tun möchte, ist, sie zu beschützen."

Aus diesem Grund setzen sich die Sussexes mit ihrem Projekt The Parents Network für den Schutz von Kindern ein. Im Zuge dessen werden Harry und Meghan bald auch eine Ministerkonferenz in Kolumbien besuchen. Wie The Sun kürzlich berichtete, wurden die zwei von der Vizepräsidentin Francia Márquez in das südamerikanische Land eingeladen. Neben der Versammlung stehen laut der Politikerin auch ein paar andere Programmpunkte auf dem Plan. "Während ihrer Reise werden sie gemeinsam mit mir Bogotá sowie die karibischen und pazifischen Regionen Cartagena und Cali besuchen", freute sich die 42-Jährige.

Die Sicherheit ihrer eigenen Kinder ist das Allerwichtigste für den Rotschopf und seine Frau. Ein Royal-Experte vermutete sogar, dass sie ihren Nachwuchs deshalb ganz aus der Öffentlichkeit heraushalten würden. Gegenüber Newsweek erläuterte Jack Royston: "Es ist interessant, dass wir von Harry und Meghan keine Inhalte zum Vatertag bekommen haben. Ich denke, dass sie wirklich eine neue Ära erreicht haben, in der sie ihre Kinder definitiv privat halten wollen."

