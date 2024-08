Schlechtes Wetter: Kerry Katona möchte aus England wegziehen

Kerry Katona (43) kam gerade erst aus ihrem Sommerurlaub in Spanien zurück, doch die Sängerin vermisst den Süden jetzt schon. Im Gespräch mit Closer erklärt sie: "Jetzt, wo wir wieder zu Hause sind, merke ich, wie satt ich Großbritannien habe." Besonders das "trübe" Wetter mache das ehemalige Atomic-Kitten-Mitglied traurig. Deshalb hat die Blondine große Pläne. "Ich möchte nach Spanien ziehen und ich habe mir schon ein Haus angesehen. Ich möchte einfach raus aus Großbritannien. Ich fühle mich im Ausland so viel glücklicher", begründet die Dancing on Ice-Teilnehmerin ihren Entschluss.

Anfang des Jahres verriet die TV-Bekanntheit ihren Fans schon einmal, dass sie mit dem Gedanken spiele, umzuziehen. Allerdings fiel ihre Entscheidung damals noch anders aus. "Wir haben darüber nachgedacht, nach London oder Spanien zu ziehen, aber wir haben uns entschieden, in Cheshire zu bleiben. Dylan-Jorge ist glücklich in der Schule und will nicht umziehen. Ich möchte, dass sie Stabilität hat", offenbarte Kerry in ihrer OK!-Kolumne. Genau wie seine Schwester habe sich auch ihr Sohn Max gerade in seiner neuen Schule eingelebt.

Ob das sonnige Zypern für Kerry auch als neuer Wohnort infrage käme, ist zweifelhaft. Dort machte die 43-Jährige nämlich zuletzt eine erschreckende Erfahrung. Bei einem Strandausflug verlor die fünffache Mutter ihre Tochter Dylan-Jorge aus den Augen und geriet in Panik. In ihrer Kolumne berichtete sie: "Ich dachte sofort an das Schlimmste und nahm an, sie sei entführt worden oder etwas ähnlich Schreckliches sei ihr zugestoßen." Zum Glück war ihre Jüngste nur kurz für eine Abkühlung ins Meer gesprungen.

