Schreck im Urlaub: Kerry Katona verlor Tochter aus den Augen

Die Atomic Kitten-Sängerin Kerry Katona (43) verbringt aktuell ihren Sommerurlaub mit ihrer Familie auf Zypern. Im Rahmen ihrer wöchentlichen Kolumne im OK!-Magazin verrät die fünffache Mutter nun, welchen Albtraum sie an einem entspannten Tag am Meer durchleben musste. Als ihre Tochter Dylan-Jorge sich wegen der sommerlichen Temperaturen im Wasser abkühlen wollte, verlor Kerry sie aus den Augen. "Ich dachte sofort an das Schlimmste und dachte, sie sei entführt worden oder etwas Schreckliches", lauten ihre entsetzten Worte.

Auch wenn sie und ihr Partner Ryan Mahoney die kleine DJ, wie sie liebevoll genannt wird, kurz darauf wiederfinden konnten, sitzt der Schreck immer noch tief. "Es waren nur ein paar Augenblicke und zum Glück war alles in Ordnung", schreibt Kerry erleichtert. Trotzdem habe die "Whole Again"-Interpretin ihre Tochter darauf hingewiesen, sich in Zukunft nicht mehr von ihrer Familie zu entfernen, ohne vorher einen Erwachsenen um Erlaubnis zu bitten.

Kerry durfte in der Vergangenheit insgesamt fünf Kinder auf der Welt begrüßen. Ihre beiden Töchter Molly und Lilly-Sue stammen aus ihrer Beziehung zu Brian McFadden (44), die im Jahr 2006 in die Brüche ging. In den darauffolgenden Jahren bekam Kerry mit Mark Croft eine weitere Tochter namens Heidi sowie einen Sohn, der auf den Namen Max hört. Im Jahr 2014 erblickte Dylan-Jorge das Licht der Welt, bei deren Vater es sich um den inzwischen verstorbenen Rugbyspieler George Kay (✝38) handelt.

Anzeige Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona und ihr Partner, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de