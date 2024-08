So teuer ist Georgina Fleurs Leben in der Luxusstadt Dubai

Georgina Fleur (34) gewährt Einblicke in ihr Leben in Dubai. In einer Folge von "Extra" enthüllte die aus dem Fernsehen bekannte Influencerin, dass die monatlichen Fixkosten für ihre 3-Zimmer-Wohnung in der Wüstenmetropole mit 120 Quadratmetern satte 3.000 Euro betragen. Doch damit nicht genug: Hinzu kommen weitere Ausgaben wie beispielsweise monatlich 1.000 Euro für den Kindergarten ihrer Tochter. Insgesamt summieren sich ihre Kosten auf ungefähr 5.000 Euro im Monat. Trotz der hohen Summen, die sie monatlich aufbringen muss, scheint Georgina fest entschlossen, ihren luxuriösen Lebensstil beizubehalten.

Die Reality-TV-Persönlichkeit betonte zudem, dass sie keinerlei finanzielle Unterstützung erhalte. "Ich bin alleinerziehende Mutter. Ich bekomme keine Unterstützung von niemandem", stellte Georgina klar. Die Dubai-Auswanderin setzt stattdessen voll und ganz auf ihren Job als Influencerin, um über die Runden zu kommen. Sie erklärte weiter: "Ich habe treue Follower, die sind schon seit Anfang an dabei, das ist meine Haupteinnahmequelle." Wie viel sie mit ihrem Social-Media-Job verdient, behielt sie aber für sich.

Neben Influencer-Jobs, Werbekooperationen und Co. verdient Georgina aber auch schon seit Jahren Geld mit Realityshows. In der Vergangenheit war sie beispielsweise schon bei Formaten wie Der Bachelor, Kampf der Realitystars oder Das Sommerhaus der Stars mit am Start. Im Moment kämpft die Mutter einer Tochter im Allstars-Dschungelcamp gemeinsam mit zahlreichen anderen Realitystars um die Krone. Sollte der Rotschopf die Sonderausgabe der beliebten TV-Show gewinnen, dürfte sie sich über eine Siegprämie in Höhe von 100.000 Euro freuen.

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter im Januar 2024

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Georgina Fleur, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Georginas monatlichen Fixkosten von rund 5.000 Euro? Das ist viel zu viel! Ich finde das angemessen für Dubai. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de