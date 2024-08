So lief die Dschungelprüfung für Georgina und Danni Büchner

Auch an Tag drei im Allstars-Dschungelcamp steht wieder eine Prüfung an. Diesmal dürfen gleich zwei der Kandidaten die Challenge bestreiten: Georgina Fleur (34) und Daniela Büchner (46) sind die Auserwählten. Was genau die beiden erwartet, ist unklar – allerdings wurden die beiden Mütter ausgewählt, weil sie "gut mit Ekel und Angst" umgehen können. Im Einzelinterview zeigen sich die beiden Frauen relativ gelassen. "Wir versuchen unser Bestes. Aber ich mache mir keinen Druck, dass es unbedingt elf Sterne werden müssen", meint Daniela, woraufhin Georgina einwirft: "Aber es wäre schon geil." Am Ende schaffen es die beiden Damen, sechs von elf Sternen wieder mit ins Camp zurückzubringen.

Für diese Dschungelprüfung muss Georgina in einem großen Müllcontainer nach elf Schlüsseln suchen, während sie mit dem Rücken auf einem Schlitten liegt. Der wandert langsam in das Innere des Containers, wo es von Insekten und Tierchen nur so wimmelt. Jeder Schlüssel öffnet ein Fach in einer weiteren, kleineren Box außerhalb des Containers. Es ist Danielas Aufgabe, mit den Schlüsseln die Fächer zu öffnen – darin befinden sich nämlich die Sterne. Sie haben elf Minuten Zeit. Der erste Schlüssel befindet sich in einem Haufen Brennnesseln, der zweite inmitten eines Kornnatternests. Auch Danielas Box füllt sich nun mit Kakerlaken und Mehlwürmern. Nach der Hälfte der Zeit ist Georgina schon Fröschen, Kampfameisen und Kakerlaken begegnet, doch sie bleibt weiterhin ziemlich cool. Als sie nur noch knappe drei Minuten Zeit haben, fehlen ihnen allerdings noch sechs Sterne. Erst in den letzten zwanzig Sekunden findet Georgina den sechsten Schlüssel in glibberigen Fischabfällen, woraufhin Daniela endlich den sechsten Stern einsammelt.

Obwohl fünf Sterne fehlen, sind Danni und Georgina sichtlich stolz auf sich. "Also als die Kakerlaken und die Käfer auf mich drauf sind, war das gar kein Problem", erklärt Georgina und fügt dann hinzu: "Aber die Fischabfälle gingen gar nicht. Das ist für mich ganz schlimm." Im Camp wird Danielas Freude über die bestandene Prüfung allerdings kurzzeitig gedämpft: Elena Miras (32) ist zwischenzeitlich dort angekommen und die beiden haben ja bekanntlich kein besonders gutes Verhältnis miteinander. Trotzdem berichten sie den anderen freudig von der Challenge und werden von ihren Mitstreitern auch heftig dafür gelobt.

Anzeige Anzeige

RTL Georgina Fleur, TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

RTL Daniela Büchner, TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Haben die beiden sich gut geschlagen? Ja, das haben die beiden richtig gut gemacht! Sie können stolz sein. Na ja, also ich habe mehr von den beiden erwartet. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de