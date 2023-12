Finale: Diese "Bachelor in Paradise"-Paare bleiben zusammen!

Die Pforten des Paradieses schließen sich – für wen gibt es ein Happy End? In den vergangenen Wochen suchten wieder einige ehemalige Bachelor - und Bachelorette-Kandidaten bei Bachelor in Paradise nach der großen Liebe. Drei Paare schafften es bis zum großen Finale – Rebecca und Adrian (27), Tami und Steffen sowie Colleen und Amir. Nun haben sie die Wahl: Liebe oder Geld? Diese beiden Paare gehen zusammen nach Hause!

Zwischen Rebecca und Adrian knisterte es schon von Anfang an. Deshalb fällt ihnen ihre Wahl im Finale auch nicht besonders schwer: Sie entscheiden sich beide füreinander und gegen die 10.000 Euro! "Du bist das Beste, was mir je passieren konnte. Ich wünsche mir eine gemeinsame Zukunft mit dir. Und ich frage dich jetzt hier vor allen: Möchtest du mit mir zusammen sein?", fragt der 27-Jährige seine Auserwählte, die ihm direkt überglücklich in die Arme fällt. Beim Wiedersehen mit Frauke Ludowig (59) verraten die beiden außerdem: Sie sind auch nach den Dreharbeiten noch ein Paar!

Auch Tami und Steffen schienen von Beginn an Feuer und Flamme füreinander gewesen zu sein. Zwischenzeitlich wurde ihr Liebesglück jedoch von Karina (27) ins Wanken gebracht. Aber dies macht den beiden nichts aus – auch sie wählen einander! "Mit dir fängt alles an und mit dir hört alles auf. Ich habe dir jede Rose gegeben und auch wenn du es vielleicht nicht hören magst, ich sehe dich als die perfekte Mutter meiner Kinder", betont der Bachelorette-Boy ganz emotional. Beim Wiedersehen verkündet das Traumpaar auch überglücklich, dass sie immer noch zusammen sind.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Der "Bachelor in Paradise"-Cast 2023

Anzeige

RTL "Bachelor in Paradise"-Adrian und Rebecca

Anzeige

RTL Tami Nehrbass und Steffen Vogeno beim "Bachelor in Paradise"-Wiedersehen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de