Todesursache von Chris Pratts Stuntman Tony McFarr nun klar

Im Mai dieses Jahres ist Stuntman Tony McFarr überraschend verstorben. Er war vor allem als Double von Schauspieler Chris Pratt (45) bekannt und an vielen seiner größten Filme beteiligt. Die Todesursache des Berufssportlers war lange Zeit unklar, doch jetzt liegt TMZ der neue Bericht des Gerichtsmediziners vor. Tony ist an Herzrhythmusstörungen verstorben. Grund dafür war ein Problem mit seinen Herzklappen – doch das ist noch nicht alles: Angeblich hatte er zum Zeitpunkt seines Todes auch eine Alkoholvergiftung und COPD, eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung.

Tonys Autopsie zeigte außerdem, dass er eine lange Vorgeschichte von Alkoholmissbrauch hatte. Dies soll zu seinem Tod beigetragen haben, wie das Onlineportal weiter berichtet. Die Umstände von Tonys Tod dürften vor allem für seine Mutter ein großer Schock gewesen sein: Als sie den plötzlichen Tod ihres Sohnes publik machte, versicherte sie gegenüber demselben Magazin, dass Tony "aktiv und gesund" gewesen sei. Wie der Gerichtsmediziner weiterhin schreibt, wurde der Stuntman erst einige Tage nach seinem Ableben gefunden. Er ist nur 47 Jahre alt geworden.

Tony stand mit Chris für alle Filme des Jurassic World-Franchise, für "Passengers" sowie für "Guardians of the Galaxy Vol. 2" vor der Kamera. Wie der Schauspieler auf Instagram teilte, waren die beiden sich über die Jahre sehr nahegekommen. "Wir haben Golf gespielt, Whiskey getrunken, Zigarren geraucht und endlose Stunden am Set verbracht", schrieb er unter einem Beitrag zu Ehren seines Freundes. Er sei über den Verlust "erschüttert" und erinnert sich an Tonys Zuverlässigkeit.

Instagram / tonymcfarr Tony McFarr, Stuntman

Instagram / prattprattpratt Tony McFarr und Chris Pratt

