120 Tage Intensivstation: Heinz Hoenig darf erstmals raus

Heinz Hoenig (72) kämpft um seine Gesundheit: Er braucht eine überlebenswichtige Operation an der Aorta. Da der Zustand des Schauspielers kritisch ist, befindet er sich aktuell in einem Krankenhaus und verließ dieses für einige Monate nicht – bis jetzt. Gegenüber Bild gibt Annika Kärsten-Hoenig (39), die Ehefrau des "7 Zwerge"-Darstellers, ein Update, das Hoffnung macht: "Da es Heinz' großer Wunsch war, die Sonne zu spüren, habe ich darum gebeten, ihm dies zu gewähren. Gemeinsam mit einer Schwester durften wir raus, was ihm sichtlich Freude bereitet hat."

Ob der frühere Dschungelcamp-Teilnehmer bald nach Hause darf? Annika gibt sich zuversichtlich und erklärt: "Diese Woche soll der erste 'Auslass-Versuch' gestartet werden: Man will die nächtliche Beatmung einstellen. Je nach Verlauf werden weitere Schritte geplant. Unter anderem ist es das Ziel, die Trachealkanüle zu entfernen, bevor es erst mal nach Hause geht." Ferner betont sie, dass besonders die beiden gemeinsamen drei- und einjährigen Söhne ihren Vater sehr vermissen: "Mein Mann braucht dringend seine vertraute Umgebung, um mental wieder durchatmen zu können und Kraft zu tanken. Juliano und Jianni sehnen sich nach der Nähe ihres Papas."

Wann Heinz das Krankenhaus komplett verlassen darf, bleibt bisher noch offen. Seine Partnerin merkt an: "Sein größter Wunsch ist es, nach Hause zu kommen und wieder bei seiner Familie zu sein. Wann genau das sein wird, wissen wir noch nicht genau." In einer emotionalen Videobotschaft, die RTL vorliegt, ist sich der 72-Jährige aber einer Sache sicher: "Ich bin zwar noch im Krankenhaus, es wird alles repariert [...]. Aber es wird alles gut."

