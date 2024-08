Nur mies gelaunt: Hanka steht im Dschungel vor dem Abgrund

Noch ein falsches Wort und Hanka Rackwitz (55) verliert die Fassung. An Tag sieben im Allstars-Dschungelcamp reichen schon Kleinigkeiten, um den "mieten, kaufen, wohnen"-Star auf die Palme zu bringen. Als sie beispielsweise am Morgen ihr Handtuch über dem Lagerfeuer trocknen will, bekommt sie Ärger von den anderen – schließlich ist das ein Regelverstoß. "Ja, was denn? Was mache ich denn?", beschwert sie sich daraufhin schwer genervt. Etwas später sinkt das Harmonie-Level im Camp noch weiter. Dieses Mal gerät Hanka mal wieder mit Elena Miras (32) aneinander. "Das ist so peinlich, was ihr hier abzieht. Zu Hause würde ich die Fernbedienung nehmen und diese Scheiße ausmachen", motzt Hanka lautstark, ehe sie beleidigt von dannen zieht.

Fernab ihrer Konkurrenten lässt Hanka sich dann so richtig über diese aus. "Die haben doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Diese Vollidioten", meckert sie. Im Dschungeltelefon macht sie deutlich: Sie schämt sich, in der Show dabei zu sein. "Ich möchte in solchen Situationen wirklich nicht gezeigt werden. [...] Das sind schwachsinnige Menschen", gibt sie ihre Meinung preis. Doch in der Nacht kommt es erneut zu einem Vorfall mit ihr. Zusammen mit Sarah Knappik (37) hält Hanka die Nachtwache. Allerdings muss sie währenddessen aufs stille Örtchen. Sarah bleibt also alleine am Feuer sitzen. Wieder ein Regelverstoß! "Hanka, sag mal geht's noch?", stellt Sarah sie deshalb sauer zur Rede. Diese versteht den Ärger aber überhaupt nicht. "Hast du eine Macke?" oder auch "Mensch, sei ruhig jetzt", zickt sie zurück.

In den vergangenen Tagen giftete Hanka immer mehr herum. Nach einem heftigen Krach mit Elena drohte die 55-Jährige sogar damit, das Dickicht von Südafrika zu verlassen – den Satz "Ich bin ein Star, holt mich hier raus", rief sie aber dann doch nicht. Dafür lästerte sie im Einzelinterview fies über Elena, die Ex von Mike Heiter (32), ab: "Ich sehe mit der Großfresse jetzt überhaupt keine Chance mehr. Wie kann man so sozial inkompetent sein?"

RTL Hanka Rackwitz im Allstars-Dschungelcamp

