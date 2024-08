Drama und Disharmonie: Dieser Allstars-Camper nervt die Fans

Im Allstars-Dschungelcamp ist heute Exit-Day. Und wenn es nach den Promiflash-Lesern geht, soll jemand ganz Bestimmtes künftig keine Sendezeit mehr in der Wildnis von Südafrika bekommen. Wie aus einer aktuellen Umfrage hervorgeht, finden von insgesamt 748 Beteiligten satte 452 (60,4 Prozent), dass Giulia Siegel (49) das Camp umgehend verlassen sollte. Mit einem großen Abstand reiht sich Hanka Rackwitz (55) auf Platz zwei ein – für ihren Exit voten 133 Leser (17,8 Prozent).

Die drittmeisten Stimmen bekommt Winfried Glatzeder (79). Das Gegenstück bildet Eric Stehfest (35) – nur sechs Promiflash-Leser (0,8 Prozent) gaben ihre Stimme für seinen Abschied ab. Das dürfte jedoch kaum verwunderlich sein. Denn momentan hält sich der ehemalige GZSZ-Darsteller im Legenden-Dschungel sehr zurück. Stattdessen glänzte er bei seiner Solo-Prüfung, aus dem ganzen Camp-Drama hält er sich zudem komplett raus.

Wen es an Tag sieben von den Allstars tatsächlich trifft, wird sich in wenigen Stunden zeigen. Doch zuletzt stachen besonders Giulia und Hanka im Busch heraus, wenn es um heftige Auseinandersetzungen ging. So beging die Tochter von Ralph Siegel (78) wiederholt Regelbruch – und teilte munter ihre Zigaretten oder Luxusgegenstände mit den anderen Promis. Ihre Dschungel-Komplizin Hanka eckte ähnlich oft an – sogar mit Thorsten Legat (55) kam sie bereits in die Quere...

RTL Giulia Siegel im Allstars-Dschungelcamp

RTL Hanka Rackwitz im Allstars-Dschungelcamp

