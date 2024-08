Riesenzoff: Thorsten Legat geht auf Dschungelcamp-Hanka los

Das Allstars-Dschungelcamp ist gerade einmal ein paar Tage alt, da fliegen bereits kräftig die Fetzen. An Tag zwei bekommen sich Thorsten Legat (55) und Hanka Rackwitz (55) in die Haare. Der Grund: Hanka meldet sich als einzige Camperin nicht freiwillig für die anstehende Dschungelprüfung. Ihre Unsicherheit begründet sie damit, sich nicht wohlzufühlen. Für den Fußballer absolut unverständlich, er wünscht sich offenbar mehr Einsatzbereitschaft, wenn man das Geld gewinnen will. Als Thorsten schließlich zu Kader Loth (51) meint, er wolle, dass gearbeitet wird und man kein Messer in den Rücken gestochen bekommt, wird es Hanka zu bunt. "Wer genau hat dir denn ein Messer in den Rücken gestochen?", fragt sie leicht angesäuert und schimpft weiter: "Pass mal auf, du ziehst hier nicht die Show ab auf Kosten anderer. Du hast gestern noch so getan, als ob du ein Freund bist!" Und der Fußballer schlägt sofort zurück: "Sei doch froh, du weißt doch gar nicht, wie Hunderttausend geschrieben wird."

Doch trotz der Streiterei rudert Thorsten schnell wieder zurück. Er respektiere Hanka eigentlich und sei falsch verstanden worden. Noch bevor die beiden Eric Stehfest (35) zur Prüfung bringen, geht sie aber auf den Ex-Sportler zu. "Thorsten, entschuldige bitte." "Du musst dich nicht entschuldigen. [...] Das war kein Angriff, das war eine ganz andere Situation. [...] Hanka, ich habe dich auch lieb", erklärt er ihr in versöhnlichem Tonfall. Dennoch besteht Thorsten auf seiner Meinung, dass man über seinen Schatten springen sollte. Er sieht aber auch ein, dass Hanka noch nicht bereit ist. Für seine harten Worte hat er dazu eine Erklärung. "Weil ich mein ganzes Leben nur gedrillt worden bin. Ich kann nichts dafür, dass ich so bin. Aber ich habe auch für die andere Seite Verständnis", offenbart er schließlich unter Tränen.

Thorsten hatte sich schon im Vorfeld vorgenommen, die Sommerstaffel des Dschungelcamps ein wenig ruhiger anzugehen als beim letzten Mal. Bevor es losging, erklärte er auf Instagram, dass er nicht mehr derselbe sei, wie damals. "Ich bin ein bisschen älter geworden. [...] Ich kann aber auch gleichzeitig sagen, dass ich fitter geworden bin als manch einer vor Ort. [...] Ich bin ruhiger geworden", betonte er in einem Reel. Damit schien er sich vorzunehmen, seinen sonst so überschwänglichen Charakter ein wenig runterzufahren. Indem er sich im Camp jetzt schon mehrfach verletzlich zeigte, dürfte er dem zumindest teilweise schon nachgekommen sein.

RTL Thorsten Legat, ehemaliger Fußballprofi

RTL Hanka Rackwitz und Thorsten Legat, Kandidaten im Allstars-Dschungelcamp 2024

