Hatten J.Lo und Ben schon in den Flitterwochen Probleme?

Jennifer Lopez (55) und Ben Afflecks (52) Liebe soll schon kurz nach ihrer Hochzeit angefangen haben zu bröckeln! Nachdem sie sich 2022 das Jawort gegeben hatten, urlaubten die Musikerin und der Schauspieler am Comer See in Italien. Wie ein Insider gegenüber Page Six verrät, hatte das Paar bereits dort Unstimmigkeiten. Während ihrer Reise gab es zahlreiche öffentliche Auftritte der beiden, doch Ben zeigte sich unzufrieden mit der ständigen Aufmerksamkeit der Paparazzi. "Er war unglücklich darüber, dass sie ständig verfolgt wurden. Sie ist ein internationaler Superstar, und er tat so, als wäre das eine Überraschung für ihn", so die Quelle. Hinter den Kulissen "sprachen sie in der angeblich glücklichsten Zeit ihres Lebens kaum miteinander. Er verkaufte ihr, dass er ein neuer Mann sei, und das hielt nur sehr kurz an."

Ein weiterer Tippgeber berichtet, dass der 52-Jährige gerade erst wieder nüchtern geworden war, als die beiden wieder zusammenkamen. Sein Zustand machte ihn verletzlich und beeinflusste offenbar ihre Dynamik. Doch als er sich an sein nüchternes Leben gewöhnt hatte, begann der Glanz der wirbelnden Romanze zu verblassen – das wurde auch auf den Paparazzifotos ihrer Flitterwochen deutlich, auf denen er mürrisch wirkte. Ben sehnte sich nach mehr Privatsphäre und konnte Jennifers Berühmtheitsgrad nicht mehr ertragen. "Er will [Jennifers Entourage] und das ganze Drama, das damit einhergeht, nicht in seinem Haus haben", erzählt der Informant.

Die "Ain't Your Mama"-Interpretin und der Hollywoodstar kamen 2021 wieder zusammen, rund 17 Jahre nachdem sie ihre erste Beziehung beendet hatten. Im Juli 2022 gaben sie sich das Jawort in Las Vegas und feierten einen Monat später eine Hochzeitsfeier in Georgia. Doch am zweiten Jahrestag der großen Party – dem 20. August 2024 – reichte J.Lo nun die Scheidung ein. Dabei gab sie als Trennungsdatum den 26. April dieses Jahres an. Warum wartete sie also noch knapp vier Monate? Angeblich wählte die "Atlas"-Darstellerin den Tag, um ihrem Noch-Mann einen Seitenhieb zu verpassen. "Jennifer sagte, sie sei es leid, von Ben gedemütigt zu werden und wollte ihm mit dem Datum einen Stich versetzen", meinte ein Insider gegenüber Daily Mail. Ben habe das aber nicht berührt, da er "schon lange fertig mit der Ehe" ist.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

