Jenelle Evans bekommt das alleinige Sorgerecht für Tochter

Jenelle Evans (32) hat im Sorgerechtsstreit um ihre Tochter Ensley nach der Trennung von David Eason einen wichtigen Sieg errungen. Wie Radar Online berichtet, hat ein Richter in North Carolina ihr das vorläufige alleinige Sorgerecht zugesprochen, nachdem ihr Ex nicht zur Verhandlung erschienen war. Der Richter befand ihn als "nicht geeignet, das Sorgerecht für das Kind zu haben". Zudem darf David seine Tochter nur dann unter Aufsicht besuchen, wenn er sich einer psychologischen Untersuchung unterzieht.

Während der Verhandlung führte die 32-Jährige an, dass David sich weigere, die notwendigen Dokumente zu unterzeichnen, um Ensleys Teilnahme an der MTV-Show Teen Mom zu ermöglichen – und das, obwohl ihre beiden Söhne Jace und Kaiser bereits in der Serie zu sehen sind. Der Richter entschied, dass dies nicht im besten Interesse des Kindes sei. Jenelle erklärte im Gerichtssaal, dass ihr Noch-Ehemann seine Zustimmung von der Rückgabe persönlicher Gegenstände abhängig mache, wie etwa seinem Dirtbike.

Anfang des Jahres trennten sich Jenelle und David nach sechs Ehejahren voneinander. Im Mai hatte die "Teen Mom"-Bekanntheit eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex vor Gericht erwirkt. Trotz der Erfolge vor Gericht leidet die Brünette offenbar bis heute unter dem Verhalten ihres einstigen Partners. "Er hat in der Vergangenheit immer wieder körperliche Übergriffe begangen, wie beispielsweise das Schlagen oder Einschlagen von Löchern in Wände [...]", ging aus Gerichtsdokumenten hervor, die OK! Magazine vorliegen. Zudem hieß es: "Diese früheren körperlichen Einschüchterungsversuche haben bei der Klägerin eine posttraumatische Belastungsstörung ausgelöst [...]."

Getty Images Jenelle Evans im Jahr 2021

Getty Images David Eason und Jenelle Evans im Jahr 2017

