Jon Voight gibt Update zu Pax Jolie-Pitts Gesundheitszustand

Ende Juli wurde Pax Thien Jolie-Pitt (20) nach einem Fahrradunfall in eine Klinik in Los Angeles eingeliefert und verbrachte einige Tage auf der Intensivstation. Wie OK! berichtet, äußert sich Angelina Jolies (49) Vater Jon Voight (85) bei der Premiere seines neuen Films "Reagan" zum aktuellen Zustand seines Enkelsohns. Auf die Frage, ob Jon seit dem Unfall Kontakt zu Pax hatte, antwortet dieser: "Ich habe es versucht. Sein Krankenhausaufenthalt war kurz und anscheinend geht es ihm sehr gut, das ist erfreulich."

Wie TMZ berichtete, habe der 20-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls keinen Helm getragen. Er war auf einem E-Bike unterwegs und prallte auf einer stark befahrenen Straße mit einem Auto zusammen. Augenzeugen sagten zudem aus, dass Pax sich eine Verletzung am Kopf zugezogen habe und über Schmerzen in der Hüfte klagte. Laut People habe der Adoptivsohn von Brad Pitt (60) ein "komplexes Trauma" erlitten. Auch wenn Pax mittlerweile nicht mehr auf der Intensivstation liegt, stehe ihm ein langer Genesungsweg bevor.

Einer wurde nach dem Unfall zu seinem Ärgernis nicht direkt kontaktiert: Papa Brad. "Brad ist verzweifelt und besorgt über Pax' Unfall, aber er kann ihn nicht erreichen", behauptete ein Insider gegenüber Daily Mail. Der "Fight Club"-Darsteller habe sich völlig machtlos gefühlt, da er nichts für seinen Sprössling tun konnte. Die Quelle offenbarte weiter, dass Brad generell nicht viel von E-Bikes hält. Es sei ihm zu gefährlich, wenn seine Kinder damit fahren – vor allem ohne Schutzhelm.

Getty Images Angelina Jolie und Pax Jolie-Pitt

Getty Images Brad Pitt und Pax Jolie-Pitt, 2014

