Angelina Jolie und Sohn Pax genießen Lunch nach Unfall

Allmählich kehrt im Hause Jolie die Normalität zurück. Denn Hollywood-Star Angelina Jolie (49) und sein Sohn Pax Thien Jolie-Pitt (20) wurden gemeinsam bei einem entspannten Mittagessen in New York City gesichtet, wie Bilder der Daily Mail zeigen. Die beiden besuchten am Dienstag das italienische Restaurant Rubirosa im Stadtteil SoHo in New York. Angelina zeigte sich locker-lässig in einem All-in-Black-Look. Zu einem langen Mantel kombinierte die Ex von Brad Pitt (60) ein schlichtes Kleid sowie eine Sonnenbrille und High Heels. Pax wählte ein ähnliches Outfit: Der Promispross trug ebenfalls einen langen Mantel, eine schlichte schwarze Hose und ein helles T-Shirt. Für den besonderen Eyecatcher setzte er sich eine Plüsch-Mütze auf den Kopf.

Rund acht Wochen ist es mittlerweile her, dass sich Pax bei einem Fahrradunfall schwer verletzte. Damals kollidierte der Adoptivsohn von Brad und Angelina auf seinem Elektrofahrrad mit einem Auto, wie TMZ berichtete. Die Fahrt endete also in einem schrecklichen Unfall, denn zu allem Übel trug Pax während des Zusammenstoßes keinen Helm, der seinen Kopf geschützt hätte. Der 20-Jährige musste einige Zeit auf der Intensivstation verbringen und diverse Therapien über sich ergehen lassen. Während dieser schweren Zeit wich Mama Angelina ihm nicht von der Seite und kümmerte sich liebevoll um ihren Sohn. "Er braucht eine Menge Schlaf, während er sich erholt, aber wenn er wach ist, ist die ganze Familie bei ihm, schaut Filme mit ihm, leistet ihm einfach Gesellschaft und sorgt dafür, dass er all seine Lieblingsspeisen hat", berichtete Ende August ein Insider gegenüber OK! Magazine.

Bereits Anfang September zeigte sich der junge Mann aber wieder in der Öffentlichkeit. Nämlich gemeinsam mit seiner Mutter bei deren Filmpremiere von "Without Blood". Offenbar hat sich Pax von seinem schweren Unfall gut erholt. Was allerdings bleiben wird, sind die Narben des Unfalls in seinem Gesicht.

Anzeige Anzeige

MEGA Angelina Jolie und Pax Thien Jolie-Pitt im August 2023 in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Pax Thien Jolie-Pitt, Sohn von Brad Pitt und Angelina Jolie

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige