Angelina Jolies Kinder lernten sie am "Maria"-Set neu kennen

Angelina Jolie (49) hat laut der Daily Mail gemeinsam mit ihren ältesten Söhnen Maddox (23) und Pax (21) am Set ihres neuen Films "Maria" gearbeitet. Der biografische Film dreht sich um die berühmte Opernsängerin Maria Callas (✝53), die von Angelina selbst verkörpert wird. Die Dreharbeiten waren emotional intensiv, und sie gab zu, dass ihre Söhne sie dabei auf eine Weise erlebt haben, wie sie es sonst nie tun: "Sie haben den Schmerz gesehen, den Eltern normalerweise vor ihren Kindern verstecken", erklärte die sechsfache Mutter in einem Interview mit der BBC. Maddox und Pax, die als Produktionsassistenten für den Film arbeiteten, hätten sie in schwierigen Momenten unterstützt – mit Umarmungen oder einer heißen Tasse Tee.

Die Dreharbeiten scheinen die Familie tiefer miteinander verbunden zu haben, auch wenn der Anlass für diese neuen Einblicke in die Gefühlswelt der Schauspielerin von ihrer Rolle als Maria Callas herrührte. Angelina äußerte, dass das gemeinsame Arbeiten an solch intensiven Themen eine ehrliche Auseinandersetzung mit Emotionen ermögliche, die sie ihren Söhnen sonst vielleicht nicht gezeigt hätte. Neben "Maria" arbeitet sie aktuell auch an einem anderen Filmprojekt in Frankreich, bei dem auch ihre Kinder beteiligt sind: Maddox ist als dritter Regieassistent tätig, und Tochter Zahara (19) wurde ebenfalls am Set gesichtet. Angelina betonte, dass die zunehmende Unabhängigkeit ihrer sechs Kinder es ihr ermögliche, jetzt mehr Zeit für eigene Projekte zu haben, sie sich aber auch hin und wieder sehr allein fühlt.

Neben den künstlerischen Aktivitäten belasten die Hollywood-Schauspielerin noch immer rechtliche Auseinandersetzungen mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (61), die langjährige Konflikte zwischen den Eltern und ihren sechs gemeinsamen Kindern deutlich machen. Die Scheidung des einstigen Traumpaares zog sich über Jahre hin. Vorwürfe über Missbrauch und häusliche Gewalt überschatten die Beziehung bis heute. Brad, der alle Anklagen zurückweist, soll laut Angelina 2016 auf einem Flug ausfallend geworden sein – ein Vorfall, der einer der Gründe für das Ende ihrer Ehe war. Trotz dieser schwierigen Vergangenheit scheint die 49-Jährige mit ihrem Fokus auf Film- und Familienprojekte neuen Halt gefunden zu haben. Gleichzeitig versucht sie, eine stärkere Verbindung zu ihren inzwischen erwachsenen Kindern aufzubauen.

Getty Images Angelina Jolie mit ihrem Sohn Pax auf der Golden Globes Verleihung 2018

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern, 2021

