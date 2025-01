Pax Jolie-Pitt war erneut in einen E-Bike-Unfall verwickelt

Pax Jolie-Pitt (21), der Sohn von Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (61), war erneut in einen E-Bike-Unfall in Los Angeles verwickelt. Der Vorfall ereignete sich am Morgen des 24. Januar in Los Feliz, einem Stadtteil von Hollywood. Wie auf Bildern bei TMZ zu sehen ist, war Pax freihändig auf einem lila-schwarzen Elektrofahrrad unterwegs, als er mit einem weißen Fahrzeug kollidierte.

Glücklicherweise trug Pax bei dem Unfall einen Helm. Nach dem Zusammenstoß mit der Beifahrerseite des Wagens tauschte der 21-Jährige Informationen mit dem Fahrer aus, justierte sein Fahrrad und setzte seine Fahrt offenbar unverletzt fort. Es war jedoch nicht Pax' erster Vorfall mit einem Elektrofahrrad. Bereits im Juli des vergangenen Jahres hatte er einen schweren Unfall, bei dem er ohne Helm gegen ein stehendes Auto an einer roten Ampel prallte. Damals musste der Sohn von Angelina nach der Kollision ins Krankenhaus gebracht werden. Berichten zufolge war sein Zustand stabil, und seine Mutter wich in dieser Zeit nicht von seiner Seite.

Pax wurde im Jahr 2007 im Alter von drei Jahren von Angelina aus einem Waisenhaus in Vietnam adoptiert, nachdem er dort von seiner leiblichen Mutter zurückgelassen worden war. Ein Jahr später adoptierte auch Brad ihn formell. Als zweitältestes von sechs Kindern des früheren Traumpaares soll Pax eine enge Bindung zu Angelina haben, besonders während ihrer schwierigen Trennung von Brad, die sich über Jahre erstreckte und erst Ende des vergangenen Jahres endgültig abgeschlossen wurde.

Getty Images Angelina Jolie mit ihrem Sohn Pax auf der Golden Globes Verleihung 2018

Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im Januar 2015